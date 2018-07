Oficial: Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid e assina pela Juventus

Fim da especulação e início de uma nova era! Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e vai jogar na Juventus, heptacampeã italiana.

Apelo à compreensão na hora do adeus

Cristiano Ronaldo venceu todos os títulos ao serviço do Real Madrid

O "astro" português sai do Real Madrid, ao fim de nove anos ao serviço dos "merengues". Eis os excertos principais, de uma longa carta de despedida, revelada pelo sitio oficial do clube espanhol:

"Creio ter chegado o momento de abrir uma nova etapa na minha vida e por isso pedi ao clube que aceitasse a transferência", pode ler-se na carta de despedida de Cristiano Ronaldo, publicada esta terça-feira no site do Real Madrid. "Sinto que assim seja e peço a todos, especialmente aos nossos adeptos, que por favor entendam".

(...) "O Real Madrid conquistou o meu coração, o da minha família, e por isso mais do que nunca, quero agradecer ao clube, ao presidente, aos diretores, companheiros, treinadores, médicos, fisioterapeutas e trabalhadores incríveis que fazem com tudo funcione bem".

(...) "Após muita reflexão sei que chegou o momento de um novo ciclo. Vou com a esta camisola, este emblema e o Santiago Bernabéu continuará como algo meu esteja onde estiver".

Comunicado oficial do Real Madrid

O Real Madrid comunicou ao início desta tarde (10.07), a saída do craque português para a Juventus, "pedido e vontade expressos pelo jogador".

Pode lêr-se na íntegra:

"O Real Madrid C. F. comunica que, de acordo com a vontade e pedido expressos pelo jogador Cristiano Ronaldo, concordou a sua transferência para a Juventus F. C.

Hoje, o Real Madrid quer expressar sua gratidão a um jogador que provou ser o melhor do mundo e que marcou um dos momentos mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial.

Além dos títulos conquistados, dos troféus conseguidos e dos triunfos alcançados, durante os últimos nove anos, Cristiano Ronaldo tem sido um exemplo de dedicação, trabalho, responsabilidade, talento e superação.

CR7 venceu quatro "Ligas dos Campeões" em cinco anos pelo "Real".

Ele também tornou-se o maior marcador da história do Real Madrid, com 451 golos em 438 jogos. No total, 16 títulos, incluindo 4 Ligas dos Campeões, três delas consecutivos e quarto nas últimas cinco temporadas. A nível individual, com a camisola do Real Madrid, ele ganhou quatro "Bolas d´Ouro", dois "FIFA The Best" e três "Botas d´Ouro", entre muitos outros prémios.

Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo será sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações.

O Real Madrid será sempre a sua casa".

Novo ciclo

Após nove anos no clube merengue, o craque português muda-se para o grande dominador do futebol italiano, tendo acordado um contrato para os próximos quatro anos, válido até junho de 2022.

O clube italiano, campeão nos últimos sete anos, revelou ainda ter pago 100 milhões de euros - em duas prestações em dois anos -, assumindo ainda a despesa relacionada com o mecanismo de solidariedade e 12 milhões de custos adicionais.