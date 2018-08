Novo surto de ébola na RDC já atinge dez localidades

O vice-diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Preparação e Resposta a Emergências, Peter Salama, afirmou esta sexta-feira (03.08), em conferência de imprensa, que "segundo os resultados de laboratório mais recentes, parece muito provável que se confirme que se trata da estirpe Zaire".

A OMS espera ter os resultados da análise da sequência genética da estirpe na próxima terça-feira (07.08). Se se confirmar que se trata da variante Zaire da doença, a organização já está a preparar vacinas.

As cicatrizes invisíveis do ébola Ausentes da fotografia Faltam três pessoas nesta foto de família, diz Felicia Cocker, de 27 anos. O vírus do ébola matou o seu marido e dois dos seus cinco filhos: "A vida tem sido muito dura. Não tenho mais ninguém que me possa ajudar."

As cicatrizes invisíveis do ébola Autoridades falharam Stephen Morrison perdeu sete irmãos e uma irmã. Ele diz que a culpa do alastramento da doença na Libéria é a falta de informação e os rituais fúnebres tradicionais. "Os meus familiares começaram a morrer depois do falecimento de um idoso", conta. "Na altura, não sabíamos que era ébola. Por todo o lado se negava o surto."

As cicatrizes invisíveis do ébola Um depois do outro "Eu e três crianças – fomos os únicos a sobreviver", conta Ma-Massa Jakema. Antes da epidemia ela vivia com 13 familiares. O vírus matou a sua irmã mais velha e o seu irmão mais novo, seis sobrinhas e sobrinhos, além de outros parentes afastados. "Morreu tanta gente, é horrível", diz Jakema.

As cicatrizes invisíveis do ébola Futuro incerto "Não sei como vai ser agora", diz Amy Jakayma. "Primeiro morreu a minha tia, depois o meu marido e os meus filhos. A minha vida está virada do avesso – perdi a família inteira."

As cicatrizes invisíveis do ébola Desespero Massah S. Massaquoi chora ao lembrar os familiares que morreram infetados com o vírus do ébola. "É difícil viver assim. Eu sobrevivi – fui uma das únicas a sobreviver na minha família mais próxima. Agora estou a viver com o meu avô." Massah perdeu o filho, a mãe e o tio.

As cicatrizes invisíveis do ébola Discriminação Princess S. Collins, de 11 anos, mora na capital liberiana, Monróvia. Sobreviveu ao ébola mas o vírus roubou-lhe a mãe, o tio e o irmão. Mas agora "os vizinhos começaram a apontar para nós e a chamar-nos de 'doentes com ébola'".

As cicatrizes invisíveis do ébola Ébola também destrói futuros Mamie Swaray (esq.) tem 15 anos de idade. Na verdade, ela devia estar na escola, mas o tio morreu infetado com o vírus do ébola e, por isso, não tem mais ninguém que lhe possa pagar as propinas escolares. Swaray sobreviveu ao ébola mas agora o seu futuro é incerto.

As cicatrizes invisíveis do ébola "Vontade de Deus" Oldlady Kamara vive no bairro de Virginia, na zona ocidental de Monróvia. 17 membros da sua família morreram infetados com o vírus do ébola, incluindo o seu marido. "É horrível mas não posso fazer nada contra. É a vontade de Deus", diz Kamara. Ela contraiu ébola mas está muito grata por ter sido tratada num centro de saúde.

As cicatrizes invisíveis do ébola Obrigada aos médicos Bendu Toure acaba de ter alta do centro de tratamento. O seu corpo conseguiu combater o vírus. Ela contraiu o ébola a partir da sua irmã. Toure cuidou dela até ela morrer. O seu irmão também faleceu. Apesar de tudo, Toure está bastante grata aos médicos: "Estou tão contente por poder sair daqui. Todos os dias tinha de assistir a mortes." Autoria: Julius Kanubah / Katrin Matthaei / gcs



Segundo Peter Salama, é "uma notícia simultaneamente boa e muito má", já que a variante Zaire é a "mais mortífera" de todas. "A boa notícia é que, apesar de se tratar de um produto ainda em investigação, temos uma vacina segura", que poderá ser disponibilizada, a partir de Kinshasa, onde a OMS dispõe de 3.000 doses da vacina da farmacêutica Merck, referiu.

"Podemos disponibilizar até mais 300.000 [doses] muito em breve", adiantou o vice-diretor-geral, que advertiu que a dificuldade consiste em reconstituir todos os contactos com o vírus numa área vasta e numa "zona de guerra onde há muito pouco acesso". Há mais de cem grupos armados na região.

Especialistas no terreno

A OMS tem desde quinta-feira (02.08) no terreno 30 especialistas, além de mais 50 em prontidão. Para responder ao novo surto, a organização dependerá da logística do Programa Mundial de Alimentos (PAM) e a proteção da missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (RDC).

Até ao momento são conhecidos "prováveis casos de contacto [com o vírus] em dez locais", todos em Mangina, na província do Kivu do Norte. ou à volta desta localidade, precisou o vice-diretor-geral da OMS. Também existem casos suspeitos na província de Ituri e na cidade de Beni.

"Até ao momento, foram confirmados, em laboratório, quatro casos de ébola e registaram-se 20 mortes, mas a organização "ainda não pode afirmar se se trata de casos prováveis ou confirmados", acrescentou.

Segundo Salama, o "doente zero" do novo surto pode ser uma mulher de 65 anos, que morreu em finais de julho num hospital de Mangina e foi enterrada sem que tenham sido adotadas medidas para prevenir a expansão da epidemia. Sete dos seus familiares mais diretos também já morreram.

O fim do surto anterior, ocorrido na província do Equador, foi declarado na semana passada, deois de terem sido registados 54 casos (38 confirmados e 16 possíveis) e 33 mortos.