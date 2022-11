Mundial 2022: Inglaterra vs. Senegal nos oitavos de final

Vice-campeões da Europa bateram o País de Gales e vencem o Grupo A. Os Estados Unidos da América também se apurou para os oitavos de final e vai jogar com os Países Baixos.

20 anos depois, o Senegal vai jogar os oitavos de final de um Mundial de futebol. Os campeões africanos vão ter pela frente a vice-campeã da Europa, Inglaterra. O jogo está marcado para o dia 4 de dezembro, no estádio Al Bayt (19h - horário universal).

País de Gales 0-3 Inglaterra

Foi uma vitória tranquila e esperada da seleção inglesa. Os golos da Inglaterra surgiram todos na segunda parte, com destaque para Marcus Rashford. O avançado que joga pelo Manchester United marcou dois golos, um deles de livre direto. Um golaço. Phil Foden também marcou e fechou o resultado em 0-3.

Irão 0-1 EUA

Foi um jogo muito intenso, equilibrado, mas os Estados Unidos da América conseguem a passagem aos oitavos de final. É a sétima vez que a seleção norte-americana ultrapassa a fase de grupos de um Campeonato do Mundo do futebol.

Pulisic fez o único golo da partida aos 38 minutos. Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Christian Pulisic fez o único golo da partida aos 38 minutos. Assistência de Sergino Dest e o antigo jogador do Borussia Dortmund fez o golo da vitória. Os Estados Unidos vão jogar com os Países Baixos nos oitavos de final. O duelo está marcado para o dia 3 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa.

Timothy Weah, filho de George Weah Foto: Manu Fernandez/AP/picture alliance

Destaque para Timothy Weah. O avançado norte-americano é filho do único jogador africano a ganhar a Bola de Ouro, George Weah. Timothy já fez o que o pai nunca fez, jogar e marcar na fase final de um Mundial de futebol e é uma das referências ofensivas da seleção dos Estados Unidos da América.