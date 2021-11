O Reino Unido é uma união política de quatro nações constituintes: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. A sua língua oficial é o inglês e a capital é Londres.

O Governo do Reino Unido é regido por um sistema parlamentar, cuja sede está localizada na cidade de Londres e por uma monarquia constitucional que tem a rainha ou o rei como chefe de Estado. O país tem catorze territórios ultramarinos, todos remanescentes do Império Britânico. O monarca permanece como chefe da Comunidade das Nações, designada “Commonwealth”, e como chefe de Estado de cada uma das monarquias que a constituem. O Reino Unido foi o primeiro país industrializado do mundo e a principal potência mundial durante o século XIX e o início do século XX. É um Estado-membro da União Europeia, tem assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e é membro do G8, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Comunidade das Nações.