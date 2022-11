Mundial 2022: Tunísia vence França, mas é eliminada

A seleção tunisina venceu a campeã do Mundo por 1-0, mas fica no 3º lugar do grupo D. A Austrália venceu a Dinamarca (1-0) e segue com a França para os oitavos de final do Mundial 2022.

Uma vitória histórica, mas insuficiente para chegar pela primeira vez aos oitavos de final. Um conto de fadas tunisino que terminou com a vitória da Austrália sobre a Dinamarca (1-0). Fica para a história a vitória da Tunísia sobre a França, campeã do Mundo, por 1-0, com Khazri a entrar para a história do futebol nacional e africano.

Tunísia 1-0 França

A seleção francesa entrou em campo sabendo que estava apurada para os oitavos de final e que apenas uma goleada a tiraria do primeiro lugar do grupo D. Didier Deschamps, selecionador francês, "rodou" a equipa e fez descansar alguns jogadores como Mbappé, Upamecano ou Griezmann.

A Tunísia só jogava com um resultado para ainda sonhar com um apuramento: ganhar. E assim jogou a seleção tunisina, que atacou mais, correu mais. Em resumo, quis mais ganhar que a França, e o golo acabou por surgir na segunda parte.

Ao minuto 58, Wabi Khazri, num lance de inspiração individual, serpenteou pela defesa francesa, a coxear de uma perna, e, de pé esquerdo, fez o golo da Tunísia.

Austrália venceu a Dinamarca por 1-0 Foto: Francisco Seco/AP/picture alliance

Austrália 1-0 Dinamarca

Desilusão. No último ano, a Dinamarca deixou água na boca aos adeptos do futebol europeu e mundial. Foi até às meias-finais do Euro 2021, venceu o Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações, derrotando seleções como a França e a Croácia. Neste Mundial, somou duas derrotas e um empate frente à Tunísia. Marcou apenas um golo e sai sem brio do Catar.

Surpresa. Era a seleção "outsider" deste grupo, mas os "Cangurus" meteram dois adversários no bolso e pulam para os oitavos de final, pela segunda vez na história do futebol australiano.

Matthew Leckie foi o homem do jogo. Ao minuto 60, médio da Austrália fez um belo golo e deu a vitória à seleção australiana que volta a jogar os oitavos de final de um Mundial, que não acontecia desde 2006.