Mundial 2022 | Grupo A: Senegal está nos oitavos de final

Pela segunda vez em três Mundiais, o Senegal vai jogar os oitavos de final. Os campeões do CAN 2021 venceram o Equador por 1-2 e passam no segundo lugar do grupo A. Os Países Baixos derrotaram o Catar e fecham o Grupo A em 1º lugar.

Equador 1-2 Senegal

Foi um jogo de emoções à flor da pele, uma autêntica final entre Equador e Senegal. A seleção sul-americana precisava apenas de um ponto para seguir em frente na prova, e o Senegal precisava de ganhar para depender de si próprio.

A primeira parte foi completamente dominada pelo Senegal. Os campeões africanos entraram com a missão dos três pontos na cabeça e podiam ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Depois das oportunidades desperdiçadas de Idrissa Gueye e Boulaye Dia nos primeiros minutos do jogo, ao minuto 42, o Senegal não falhou.

Hincapié, jogador do Bayer Leverkusen, fez falta sobre o jogador do Senegal dentro da grande área e o árbitro francês, Clement Turpin, apontou para a marca de grande penalidade. Da marca dos onze metros, Ismaila Sarr teve a frieza necessária para rematar para o 0-1.

No segundo tempo, o Equador "acordou" para o jogo e veio com tudo para equilibrar o jogo.

Caicedo fez o 1-1 para o Equador Foto: ISSOUF SANOGO/AFP

O Senegal recuou as linhas intermediária e defensiva e deu muito espaço aos avançados do Equador. O espaço foi tanto que, ao minuto 68, de bola parada, o Equador empatou o jogo. Moises Caicedo ficou "esquecido" entre a defesa do Senegal e, sozinho, empurrou para o fundo da baliza.

Momento do jogo

Depois do balde de água fria, o Senegal respondeu ao empate do Equador na jogada seguinte. Dois minutos depois, também de bola parada, o Senegal voltou a marcar e a assumir a liderança do marcador.

Koulibaly fez o 1-2 para o Senegal Foto: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Na ausência de Sadio Mané, Koulibaly é um dos capitães do Senegal e, num momento importante, apareceu um jogador importante. Ao minuto 70, o defesa que atua no Chelsea aproveitou um ressalto e, com instinto de ponta de lança, apareceu dentro da pequena área para chutar para o 1-2.

Países Baixos 2-0 Catar

Estava praticamente apurado, mas os Países Baixos não perdoaram o Catar. Goleada na despedida da seleção anfitriã e os holandeses chegam aos oitavos de final.

Gakpo soma três golos em três jogos no Mundial 2022 Foto: Jewel Samad/AFP/Getty Images

Cody Gakpo abriu o marcador a meio da primeira parte. Terceiro golo do avançado neerlandês neste Mundial e um talento em ascensão este jogador do PSV de 23 anos. O Catar ainda tentou criar perigo, fez dois remates à baliza na primeira parte, mas Noppert, guarda-redes neerlandês, segurou bem a baliza.

No segundo tempo, domínio total dos Países Baixos.