Mundial 2022 | Grupo A: Catar 1-3 Senegal

Dia, Diedhiou e Dieng fizeram os golos do Senegal. É a primeira vitória de uma seleção africana no Mundial do Catar.

Foi a primeira vitória para o continente africano no Mundial do Catar. O Senegal venceu a seleção anfitriã por 1-3, numa partida a contar para a segunda jornada do grupo A. Dia, Diedhiou e Dieng fizeram os golos do Senegal, e Muntari marcou o primeiro golo do Catar num Mundial de futebol.

Primeira parte 100% senegalesa

O Catar limitou-se a tentar defender e evitar um golo do Senegal o maior tempo possível. A resistência catari durou 41 minutos, quando Boulaye Dia abriu o marcador para a seleção senegalesa. O Catar não fez qualquer remate na primeira parte e o Senegal podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável

Famara Diedhiou fez o 0-2 para o Senegal Foto: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Catar ainda acreditou

O Senegal entrou na segunda parte praticamente como terminou a primeira. Aos 48 minutos, Diedhiou, de cabeça, fez um golaço e dobrou o marcador para a seleção africana. O Catar decidiu arregaçar as mangas e ir à procura de alguma coisa no jogo.

Bamba Dieng fez o 1-3 final Foto: AFP

Ao minuto 78, momento histórico. Muntari fez um grande golo e reduziu para o Catar. É o primeiro golo da seleção Catari na fase final de um Campeonato do Mundo de futebol FIFA. Mas depois de um momento de conto de fadas, a realidade voltou a cair em cima do Catar.

Aos 84 minutos, Dieng abafou qualquer esperança da seleção do Catar e fez o 1-3 para o Senegal.