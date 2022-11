Mundial 2022 Grupo H: Portugal vence Gana por 3-2

Portugal venceu o Gana por 3-2, numa partida a contar para a primeira jornada do grupo H, do Mundial do Catar. Cristiano Ronaldo, Félix e Rafael Leão fizeram os golos de Portugal. Ayew e Bukari maracaram para o Gana.

Primeira parte sem chama

Foram 45 minutos (mais dois de acréscimo) marcados por uma grande oportunidade para Cristiano Ronaldo marcar e fazer história. Ao minuto 31, Ronaldo meteu a bola no fundo da baliza, mas o árbitro anulou a jogada por uma alegada falta sobre o defesa do Gana.

De resto, muito equilibrio entre as duas equipas, com o Gana a defender muito bem e Portugal com dificuldades em penetrar a defesa ganesa.

15 minutos "loucos"

O arranque da segunda parte ficou novamente marcado pelo equilibrio. Mas aos 65 minutos, tudo mudou. Cristiano Ronaldo sofreu penálti (duvidoso) e da marca dos onze metros, nao falhou e entrou para a história dos Mundiais de futebol. O primeiro jogador a marcar em cinco fases finais do Campeonato do Mundo da FIFA. O Gana nao se deixou ir abaixo e oito minutos depois, Ayew empatou o jogo para a Gana. Foi o primeiro golo do continente africano neste Mundial do Catar.

Momento do jogo

Num momento em que parecia de Portugal poderia ir abaixo e duvidar de si próprio no jogo, com o empate do Gana, dois contra-ataques mataram o jogo. Aos 78 minutos, Bruno Fernandes isolou Félix e o atacante de 23 anos fez o 2-1.

Dois minutos depois, Rafael Leão acabado de entrar para render Rúben Neves, no primeiro toque na bola, marcou golo, com nova assistencia de Bruno Fernandes. O talento individual ofensivo resolveu um jogo que o coletivo estava com dificuldades em ganhar.

O Gana ainda reduziu para 3-2, com golo de Bukari aos 89 minutos, mas a vitória foi portuguesa.