Morreu Daviz Simango, edil da Beira e líder do MDM

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Daviz Simango, morreu esta segunda-feira (22.02), na África do Sul. A informação foi confirmado por correligionários do MDM na Beira.

A saúde do edil da cidade da Beira teve complicações no sábado (13.02), quando foi transferido de helicóptero para tratamento no país vizinho a Moçambique.

Na semana passada, fontes do MDM divulgaram que o estado de saúde de Simango evoluía bem, sendo esperada alta médica "a qualquer momento". No entanto, na manhã desta segunda-feira, o líder do MDM acabou por não resistir.

O MDM pretende prestar esclarecimentos sobre a morte de Daviz Simango em Conferência de Imprensa na Beira na tarde desta segunda-feira.

(Em atualização)