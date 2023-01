Moçambique: Transportadores suspendem ligações com Durban

Alguns transportadores moçambicanos, a fazer a ligação entre Maputo e Durban, na África do Sul, suspenderam no domingo (29.01) a atividade, na sequência de relatos de ataques e assaltos num troço sul-africano.

Jonas Fumo, membro da Comissão de Transportadores da Junta, um dos terminais de Maputo, disse que os motoristas "com chapas de matrícula nacionais receiam deslocar-se à África do Sul usando a fronteira da Ponta do Ouro", de acordo com a Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Assim, vários transportadores interromperam temporariamente as viagens de cerca de 600 quilómetros que são feitas em veículos ligeiros com capacidade para vários passageiros.

Juliana Mwuitu, administradora do distrito de Matutuíne, que faz fronteira com a África do Sul, referiu que houve viaturas incendiadas no sábado, a 90 quilómetros da fronteira, numa ação relacionada com conflitos locais com moçambicanos.

Não houve feridos, os passageiros foram assistidos pelas autoridades sul-africanas e escoltados de regresso a Moçambique.

Um motorista e testemunha de um dos assaltos, no sábado (28.01), mas que conseguiu escapar, contou à AIM que os passageiros ficaram apeados enquanto o automóvel era incendiado. As autoridades policiais moçambicanas remeteram informação sobre o assunto para mais tarde.