Maputo, que até 1976 chamava-se Lourenço Marques, é a capital e a maior cidade de Moçambique. É também o principal centro financeiro, corporativo e mercantil do país.

A cidade passou a designar-se "Maputo" depois da independência nacional, uma decisão anunciada pelo então Presidente Samora Machel. Com a independência, a cidade sofreu um imenso afluxo populacional, devido à guerra civil travada no interior do país (1976-1992) e à falta de infra-estruturas nas zonas rurais. O natural crescimento demográfico faria também com que a cidade se transformasse muito ao longo dos anos 1980 e 90.