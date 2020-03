Moçambique: Mais um ataque armado faz vítimas no centro do país

Os ataques armados no centro de Moçambique aconteceram no distrito de Nhamatanda, província central de Sofala. As vítimas circulavam em viaturas junto à localidade de Nharichonga quando foram alvejadas.

Na segunda-feira (16.03), um outro ataque armado contra um camião de carga feriu com gravidade uma adolescente na mesma zona, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à principal via rodoviária do país, a estrada nacional 1 (N1).

Em menos de uma semana já se registaram quatro ataques armados, provocando um total de nove feridos e um morto. Desde agosto, os ataques nesta região já fizeram 21 mortos. A província de Sofala tem sido palco de incursões atribuídas pelas autoridades moçambicanas aos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o maior partido da oposição.

Na zona centro continuam entrincheirados guerrilheiros dissidentes da RENAMO, liderados por Mariano Nhongo, que se rebelou contra o próprio partido alegando discordar das negociações de desarmamento dos guerrilheiros.

Nhongo assumiu autoria de três ataques este mês de março. Os ataques armados foram registados na quinta e sexta-feira da semana passada ao longo da Estada Nacional Nº1, na região fronteiriça de Pungué, entre distritos de Gorongosa e Nhamatanda. Uma semana antes houve mais um outro ataque contra o posto policial da localidade de Grudja, distrito de Buzi, na mesma provincial do centro de Moçambique.

Nhongo quer anuladas as eleições de 2019

Mariano Nhongo, líder da Junta Militar da RENAMO

Nos finais de fevereiro, Nhongo negou a mediação do Conselho Cristão de Moçambique, organização não governamental que junta congregações cristãs, alegadamente porque já havia enviado a carta de reivindicações da Junta Militar da RENAMO ao Presidente Filipe Nyusi, que disse que não havia inteção por parte do Governo moçambicano de atender as suas exigências.

O líder da autoproclamada Junta Militar defende a anulação dos resultados das eleições de 2019, ameaçando, caso não haja resposta às suas exigencias, uma reação armada.

Enquanto Nhongo endurece a sua posição, a RENAMO distancia-se dos atos contra o Estado até ao momento. O segundo maior partido da oposição considera que esta é uma "questão do Estado” e assume que Nhongo quer discredibilizar a RENAMO. O partido tem reafirmado o seu compromisso com a paz, classificando Nhongo como um desertor.

A instabilidade no centro do país dura mais de oito meses e já causou dezenas de mortes e deslocamento da população. O conflito entre o Governo, liderado pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a RENAMO nunca foi totalmente resolvido, depois do Acordo de Paz de 1992, que formalizou o fim da Guerra civil entre 1986 e 1990. Vários acordos se seguiram, assinados desde a gestão do antigo líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, falecido em maio de 2017, até ao atual líder, Ossufo Momade.