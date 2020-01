Moçambique: Junta Militar ameaça atacar centro do país no regresso às aulas  

Acordo de Paz histórico em Moçambique

Acordo histórico

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossufo Momade, erguem o acordo de paz e fim das hostilidades, que foi assinado na Serra da Gorongosa, província de Sofala, centro do país. O local é conhecido como bastião da RENAMO. O acordo tem como objetivo acabar com os confrontos entre as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição.