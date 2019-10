++ Minuto a Minuto: Eleições em Moçambique ++

Todas as atualizações na hora de Maputo

Os principais acontecimentos até agora:

Tumultos paralisaram por minutos mesas de votação na Ilha de Moçambique;

Presidente da República, Filipe Nyusi, votou em Maputo e pediu ao país para mostrar ao mundo que Moçambique "apoia a democracia";

Candidato presidencial da RENAMO, Ossufo Momade, disse que "nunca" vai aceitar "resultados eleitorais manipulados";

Pelo menos uma pessoa detida por posse ilegal de boletins de voto;

CNE fala em "muita participação" no pleito; Missão de Observacão Eleitoral da União Europeia confirma que "processo desenrola-se conforme o previsto";

Urnas abriram às 7:00 em praticamente todo o país, com ligeiros atrasos apenas em algumas localidades;

12:51 O correspondente da DW África em Tete, Amós Zacarias, visitou há instantes algumas mesas de votação na cidade de Tete, onde ainda se verificam longas filas. Alguns cidadãos tecem reclamações contra a morosidade associada ao processo de votação. Na província de Tete, existem cerca de 1000 postos de votação, com mais de 1900 mesas de voto. Nestas eleições, a província supracitada elege 21 deputados para a Assembleia da República e 82 membros para a Assembleia Provincial.

Sànchez Amor, chefe da Missão de Observacão Eleitoral da União Europeia nas eleições em Moçambique

12:20 A Missão de Observacão Eleitoral da União Europeia nas eleições em Moçambique considera que a abertura das mesas de voto decorreu de modo ordeiro. "É verdade que havia muitas filas, mas os procedimentos foram seguidos em grande parte", informou Sànchez Amor, chefe daquela unidade. O responsável asseverou ainda em conferência de imprensa em Maputo que "a observação está a realizar-se em boas condicões" e "por enquanto o processo desenrola-se conforme o previsto".

"A única questão é que há muitas filas e se calhar isso poderá levar algumas pessoas a esperar mais para registar o seu voto", frisou.

12:13 Daviz Simango, candidato à Presidência da República de Moçambique pelo MDM, fez um apelo às autoridades eleitorais, pedindo eleições "transparentes, livres e justas". Simango também pediu que não haja initimidação por parte das Forças de Defesa e Segurança.

O cabeça de lista do segundo maior partido da oposição votou na Beira, província de Sofala.

Eleições em Moçambique: Simango faz apelo às autoridades eleitorais

12:05 No posto de votação da Escola Secundária Eduardo Mondlane, em Chimoio, província de Manica, as assembleias de voto ainda registam grandes filas. O cabeça de lista da RENAMO, Alfredo Magumisse, chegou a este local de votação pouco tempo depois do abertura das urnas, mas teve de esperar para votar devido à ausência de membros da Comissão Provincial de Eleições. Já a cabeça de lista da FRELIMO, Francisca Domingos Tomás, exerceu o seu direito de voto na província do Niassa.

Alfredo Magumisse, cabeça de lista da RENAMO para Manica

12:01 José Avelino, cabeça-de-lista do MDM a governador de Cabo Delgado, votou na Escola Primária Completa de Igonane, na cidade de Pemba. O candidato está satisfeito por exercer o direito de voto e exorta os eleitores a fazerem o mesmo: "Aqueles que estão em casa não podem perder esta oportunidade ímpar, porque se perderem só daqui a cinco anos poderão exercer esse direito de novo".

11:58 Na escola de Icidua, em Quelimane, há uma fila para mulheres e outra para homens. O objetivo é organizar a espera rumo às assembleias de voto.

11:52 O candidato da RENAMO em Manica, Alfredo Magumisse, votou logo pela manhã. Em seguida, falou da importância do voto na defesa da democracia.

Eleições em Moçambique: "Compromisso com a democracia"

11:49 Em Inhambane, os idosos estão a ter prioridade nas mesas das assembleias de votos. Por outro lado, algumas pessoas que perderam os cartões de eleitor não estão a ser impedidas de exercer o seu direito cívico. Segundo o correspondente Luciano da Conceição, a afluência às urnas diminuiu ao final da manhã. Espera-se que muitas pessoas possam aderir à votação durante a parte da tarde.

11:45 A votação em Berlim decorre de forma tranquila. Existem 337 eleitores inscritos no círculo eleitoral da capital alemã. Houve algum movimento na assembleia de voto logo na abertura. Duas das pessoas que se encontram à direita na foto (em baixo) são observadores da RENAMO e da FRELIMO.

Assembleia de voto em Berlim

11:39 O cabeça de lista da FRELIMO na província central da Zambézia, Pio Matos, votou no início da manhã no Instituto Industrial e Comercial 1 de Maio, na cidade de Quelimane. Pio Matos garantiu que está "tudo tranquilo".

Eleições em Moçambique: "Tudo tranquilo", diz candidato da FRELIMO na Zambézia

11:31 Em Nampula, a Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral, lamenta e condena o que chama de falta de vontade dos órgãos eleitorais em credenciar observadores na província de Nampula, o que, segundo aquela organização, está a condicionar as suas atividades no pleito. "Os 300 observadores previstos pela Sala da Paz não foram até ao momento credenciados, o que nos preocupa bastante. Mas estamos à espera dos órgãos eleitorais porque sabemos que continua o processo de emissão de credenciais", informa aquela organização em comunicado.

Ricardo Tomás, cabeça de lista da RENAMO em Tete

11:24 Ricardo Tomás, cabeça de lista da RENAMO ao cargo de governador de Tete, votou pôr volta das 9:40, na Escola Primária Ngungunhana, arredores da cidade de Tete. Depois de votar, Tomás apelou às forças de defesa a agirem em conformidade com a lei, para garantir que o dia da votação seja um momento de festa. Já os cabeças de lista da FRELIMO e MDM votaram nos distritos de Dôa e Moatize respetivamente.

11:17 Em Tete, as filas para votar continuam a acrescer.

11:05 Cornélio Tivela, candidato a governador provincial de Cabo Delgado pelo Partido Humanitário de Moçambique (PAHUMO), votou na Escola Secundária de Pemba. O político mostrou-se confiante na vitória e diz que não tem qualquer tipo de queixas relativamente ao decurso do sufrágio. Cornélio Tivela espera que o clima de tranquilidade prevaleça em todo o processo. "O PAHUMO é quem ganha porque o nosso manifesto teve muita aceitação", acrescentou, segundo o correspondente em Pemba, Delfim Anacleto Uatanle.

11:00 As assembleias de votação em Quelimane, na província central da Zambézia, continuam a registar grande afluência de eleitores.

Eleições em Moçambique: Grande afluência de eleitores em Quelimane

10:58 Um cidadão, cuja identidade não foi revelada, foi detido em Nampula depois de ter sido intercetado pela política com pelo menos cinco boletins de voto. Segundo apurou o correspondente no local, Sitói Lutxeque, o mesmo cidadão é membro do partido FRELIMO.

10:55 Em Chimoio, regista-se fraca adesão às assembleias de voto. Na Escola Secundária Samora Machel, a primeira secretária da FRELIMO na província de Manica, Ana Armando Chapo, apelou aos eleitores que exerçam o seu direito cívico.

10:47 Em Tete, na escola primária Ngungunhana, registam-se longas filas para votar, com dezenas de pessoas - algumas idosas ou mulheres grávidas - a sentarem-se no chão enquanto aguardam vez.

Cidadãos aguardam para votar em Tete, Moçambique

10:40 A enviada especial da DW em Quelimane, Nádia Issufo, relatou há momentos o ambiente que se vive naquela cidade no dia das eleições gerais em Moçambique. A jornalista dá conta de casos de eleitores que não conseguiram votar por problemas com o cartão de eleitor.

10:30 O correspondente da DW África em Inhambane, Luciano da Conceição, informa que as mesas de voto abriram pontualmente à hora prevista com milhares de eleitores nas filas para exercerem o seu direito cívico. O candidato da FRELIMO para governador, Daniel Chapo, junto com a mulher, votaram na Escola Primária III Congresso, em Inhambane. Já o candidato do Movimento Democrático de Moçambique, Marcelino Marrengula, votou na Escola Industrial Eduardo Mondlane, também em Inhambane.

O cabeça de lista do maior partido da oposição, a RENAMO, Daniel Machamale, foi exercer o seu direito na Escola Secundária de Mudauka, no distrito de Massinga, a mais de 130 km da capital provincial. Todos os concorrentes ao cargo de governador mostraram-se confiantes na vitória e aguardam os resultados das suas residências sob fortes medidas de segurança.

Sérgio Nathú Cabá, embaixador de Moçambique na Alemanha

10:24 O embaixador de Moçambique na Alemanha, Sérgio Nathú Cabá, foi o primeiro a votar esta terça-feira em Berlim, pouco passava das 09:00. De acordo com a CNE, existem 2479 eleitores inscritos para votar no estrangeiro, 660 dos quais na Alemanha. Durante o dia do pleito, a embaixada moçambicana na capital alemã permanece aberta ao público apenas para a votação. Em Berlim há uma assembleia de voto. Na Alemanha, o pleito decorre ainda em Hamburgo, Estugarda e Munique.

10:13 Em Pemba, Cabo Delgado, alguns idosos queixam-se da longa espera para votar e lamentam que não lhes seja concedida prioridade, tal como preconiza a lei. Na Escola Primária de Cariacó, Albertina Navaia, por exemplo, diz que ainda não conseguiu exercer o seu direito, embora tenha chegado à assembleia de voto bem cedo. "Há lutas na fila e como nós somos mais velhas não conseguimos ficar paradas, por isso ficamos sentadas", disse a idosa ao correspondente da DW África no local, Delfim Anacleto Uatanle.

10:10 Maria Angela Eduardo, candidata da RENAMO em Cabo Delgado, pede que a votação decorra de forma pacífica e disse sentir-se lisonjeada por ser a única mulher a concorrer nestas eleições naquela província.

Eleições: Candidata da RENAMO em Cabo Delgado pede eleições pacíficas

10:02 Os eleitores improvisam estratégias para marcar lugar na fila para votar na escola primária de Icidua, em Quelimane.

09:56 O Governador de Tete, Paulo Auade, votou cedo e apelou à afluência massiva da população às urnas.

Eleições em Moçambique: Governador de Tete pede "afluência massiva" às urnas

09:48 O candidato presidencial da RENAMO, Ossufo Momade, disse que "nunca" vai aceitar "resultados eleitorais manipulados", assinalando que a negação da vontade popular levou o país a hostilidades militares no passado. "Se são resultados manipulados, nunca podemos aceitar e estamos determinados em fazer qualquer coisa que o povo nos indicar", declarou Ossufo Momade.

O candidato falava após votar na sua terra natal, na Ilha de Moçambique, província de Nampula. Momade mostrou aos jornalistas dois boletins de voto supostamente "apanhados" na posse de um membro da FRELIMO, partido no poder, como alegada prova de que o escrutínio já está a ser adulterado.

09:39 Luís Boavida, cabeça de lista do MDM na Zambézia, falou aos jornalistas após exercer o seu direito de voto e pediu a todos os zambezianos para não ficarem em casa e irem às urnas escolher os destinos da província.

09:33 Manuel de Araújo, candidato da RENAMO na Zambézia, depois de votar em Quelimane, desejou que todos os moçambicanos exerçam o seu direito de voto.

Manuel de Araújo: "Devemos honrar os que lutaram pela democracia"

09:31 O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique, Abdul Carimo, referiu que a primeira hora de votação nas eleições gerais de hoje registou "muita participação", sem "grandes problemas". "A primeira impressão é de muita satisfação. Como estamos a testemunhar, as filas são enormes, significa que há muita participação e esperamos que assim seja até ao final do dia", disse Abdul Carimo, em declarações aos jornalistas em Maputo, citado pela agência de notícias Lusa.

"Se os níveis de votação das primeiras horas se mantiverem, o índice de participação dos eleitores poderá ser "muito maior" que em eleições anteriores, antecipou.

Mário Albino, candidato presidencial do partido AMUSI

09:23 O candidato presidencial do partido AMUSI, Mário Albino, votou no Instituto Industrial e Comercial de Nampula. Depois do processo, mostrou-se confiante na vitória, mas denunciou a alegada proibição dos seus observadores na fiscalização dos votos em várias mesas na zona de Mureveya, na cidade de Nampula. Entretanto, Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições de Nampula, desmentiu Mário Albino e disse que o AMUSI quer que o processo seja fiscalizado por mais de duas pessoas, o que contraria a lei.

No entanto, o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) denuncia no Twitter que o STAE está bloquear a observação das eleições através da não credenciação dos observadores.

09:15 O trabalho nas mesas onde vai votar o candidato presidencial moçambicano da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), Ossufo Momade, na Ilha de Moçambique, esteve paralisado durante alguns momentos devido a pancadaria entre os respetivos membros, noticiou a imprensa local citada pela agência de notícias Lusa. Imagens de canais de televisão moçambicanos, em direto do local, mostraram membros das mesas de voto a esmurrarem-se no interior do local de votação e eleitores apinhados à entrada. A informação é confirmada no Twitter por Zenaida Machado, antiga jornalista e membro da Human Rights Watch.

09:09 Alguns eleitores no posto de votação da escola de Cariocó, em Pemba, estão com dificuldades em localizar as suas mesas e assembleias de voto, relata o correspondente no local, Delfim Anacleto Uatanle. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) montou um gabinete técnico no local para ajudar os eleitores.

08:52 Em Maputo, o correspondente Leonel Matias informa que várias personalidades e individualidades da vida política moçambicana votaram na primeira hora e meia do escrutinío, nomeadamente a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, o antigo Presidente da República Armando Guebuza, a presidente do Conselho Constitucional Lúcia Ribeiro e a Procuradora-Geral da República Beatriz Buchili.

Afluência às urnas em Maputo, Moçambique

08:45 Em Quelimane, uma cidadã que votou na escola de Coloane denuncia problemas com o cartão do eleitor de outros eleitores.

08:29 O correspondente na Beira, Arcénio Sebastião, diz que Daviz Mbepo Simango, candidato à Presidência pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), depositou o seu voto no bairro de Macuti, pouco depois das 07:30. Daviz Simango chegou acompanhado da família. "Nós precisamos que todos votem e aproveito esta oportunidade para lembrar a todos os moçambicanos que não votarem que vão ter a oportunidade de ser dirigidos por aqueles que não escolheram", advertiu. Daviz Simango pediu ainda às autoridades e órgãos eleitorais para "criarem condições para que estas eleições sejam transparentes livres e justas".

Luís Mecupia, cabeça-de-lista da RENAMO em Nampula

08:20 O cabeça-de-lista da RENAMO a governador da província de Nampula, Luís Mecupia, exerceu o seu direito de voto na Escola Primária Completa Parque Popular. Depois de depositar o seu voto, Mecupia denuciou aos jornalistas a alegada intimidação dos cidadãos por parte da polícia. O atual governador da província, Victor Borges, votou minutos depois no mesmo local. Borges diz-se confiante na vitória do seu partido e apelou à afluência ao pleito.

07:50 Filipe Nyusi, Presidente da República que concorre a um segundo mandato pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), votou acompanhado pela mulher, na Escola Secundária Josina Machel, em Maputo, e em direto na televisão pública. Nyusi fez votos para que o país "possa mostrar, mais uma vez, ao mundo e região que apoia a democracia". "Vamos acreditar e vamos confiar", sublinhou, com apelos à paz e a um dia sereno. "Que ganhe o melhor, aquele que vendeu o melhor manifesto e melhor programa ao eleitorado", concluiu o Presidente da República e candidato da Frelimo.

07:45 Em Quelimane, o candidato da RENAMO na Zambézia, Manuel Araújo, preparava-se para votar esta manhã. Foi captado pela lente da DW África.

07:29 Em Nampula, a maior parte das mesas de votação abriram à hora marcada. Regista-se já alguma afluência dos eleitores às urnas. O retrato é semelhante em vários pontos do país.

Nampula, Moçambique

07:15 Há instantes, a enviada especial da DW África em Quelimane, Nádia Issufo, traçou o retrato do início do dia eleitoral em Moçambique.

A abertura das urnas em Quelimane, com Nádia Issufo

07:00 As urnas já abriram em Moçambique. Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos são chamados esta terça-feira (15.10) a escolher o Presidente da República, 250 deputados do parlamento e, pela primeira vez, dez governadores provinciais e respetivas assembleias. A cidade de Maputo goza de um estatuto especial, pelo que não vai eleger um governador provincial, terá sim um Secretário de Estado.