Delfim Anacleto (Pemba)

O casamento de Delfim Anacleto com o jornalismo tem muitos anos. Na adolescência, Delfim começou a imitar relatos de jogos envolvendo a sua equipa favorita, o Sporting Clube de Portugal, na companhia dos amigos. Mais tarde, foi convidado a integrar uma equipa de apresentadores de programas infantis e juvenis numa rádio comunitária da sua terra natal.

Delfim gosta de trazer à tona estórias marcantes sobre o dia a dia de Moçambique, com particular foco na província de Cabo Delgado.

Na DW África, escreveu sobre as potencialidades turísticas de Pemba e da ilha do Ibo, bem como sobre a proteção de espécie ameaçadas no arquipélago das Quirimbas. Reportou estórias de famílias que deixaram tudo para trás devido ao terrorismo e procuram reiniciar a vida noutros locais considerados seguros. Falou ainda sobre iniciativas do governo visando conter a crise do novo coronavírus na província que foi o primeiro epicentro da pandemia.

Delfim Anacleto estudou Jornalismo na Escola Superior de Jornalismo, na província de Manica. E especializou-se em Indústria Extrativa na Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique, em Nampula

Já trabalhou para o Jornal Ikweli, Jornal Mwatengue e estagiou no Instituto de Comunicação Social. É correspondente da DW África desde 2018, trabalhando também como jornalista da Televisão Miramar. Publicou vários artigos de opinião no jornal @Verdade sobre o desenrolar da vida política, económica e social de Moçambique.

Sonha por uma sociedade onde as liberdades de expressão e de imprensa sejam plenas, pois acredita que ambas são combustíveis para a participação política consciente dos cidadãos na edificação das suas nações.