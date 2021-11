Democracia é um tipo de regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam de igual forma na escolha dos seus representantes políticos.

A democracia está intimamente ligada ao poder da governação através do sufrágio universal. Esta abrange condições sociais, económicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. A palavra democracia tem origem no grego “demokratía” que é composta por “demos” (que significa povo) e “kratos” (que significa poder). Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do voto por sufrágio univeral. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas são tomadas pelo povo, que elege os seus representantes através do voto. A democracia é um regime de governo que pode coexistir com um sistema republicano ou com um sistema monárquico.