++ Minuto a Minuto: Resultados das eleições em Moçambique ++

RENAMO está a boicotar todos os processos de apuramento de votos; MDM ameaça impugnar eleições em Inhambane;

CIP diz que FRELIMO elegeu os governadores das 10 províncias;

FRELIMO está na frente na contagem de votos em Cabo Delgado, Inhambane, Manica e Zambézia;

Plataforma "Sala da Paz" atribui vitória a Filipe Nyusi com 72% dos votos;

Pelo menos dois mortos durante o processo de apuramento de resultados;

CIP prevê abstenção a rondar os 45%;

FRELIMO foi o partido mais votado em Portugal e Alemanha;

11:13 Em comunicado o Centro de Integridade Pública (CIP), indica que a FRELIMO ganhou as eleições com maioria qualificada (2/3 dos votos). As projeções atuais daquela organização indicam que Filipe Nyusi obteve pelo menos 70% dos votos. Ossufo Momade obteve 21% e Daviz Simango 7%. Mário Albino não foi além de 1%.

Segundo o boletim do CIP, a RENAMO está a boicotar todos os processos de apuramento de eleições nas comissões distritais.

A afluência às urnas é estimada em 55% e é a maior desde 1999. Melhores resultados da FRELIMO só com Armando Guebuza em 2009, que obteve 75% dos votos.

De acordo com os observadores do CIP, "o nível de fraude e má conduta da FRELIMO foi generalizado e significativamente maior do que nas eleições anteriores e pode ter contribuído para a maioria qualificada".

A FRELIMO fez eleger também os governadores das 10 províncias. Na terra natal de Ossufo Momade, Nampula, o partido no poder conseguiu mais de 50% dos votos mas a participação foi relativamente baixa (abaixo de 50%). Apenas na Zambézia é que os resultados ainda não são claros. A FRELIMO está na dianteira com 60%, mas com pouquíssimas mesas processadas.

11:08 Em Maputo, a União Africana (UA) considerou que as eleições "foram bem administradas". O chefe da missão daquele organismo, Goodluck Jonathan, antigo Presidente da Nigéria, afirmou que o pleito decorreu em conformidade com os padrões da UA.

A UA deverá apresentar o relatório final das eleições dois meses depois da divulgação dos resultados oficiais finais.

11:03 Em Nacala-Porto, foi preso na quarta-feira (17.10) o presidente de uma das mesas de votação. Segundo a plataforma da sociedade civil "Sala da Paz", o facto deve-se a uma suposta inversão dos números da votação publicada num edital, em que a FRELIMO obtém 160 votos favoráveis e a RENAMO 234.

O presidente da mesa em causa é Naizil de Oliveira Tambo e está em prisão preventiva. A polícia continua a investigar o caso.

10:57 Em Inhambane, a RENAMO informa que não vai pronunciar-se para já sobre os resultados provisórios divulgados ontem pelo STAE, que dão vitória à FRELIMO. José Manteigas, porta-voz nacional do maior partido da oposição, disse ao correspondente na região, Luciano da Conceição, que o seu partido deu ordens a partir desta quinta-feira (17.10) para que ninguém daquela formação política se pronuncie sobre os resultados que estão a ser divulgados a conta-gotas desde o dia da votação (15.10).

10:52 A Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) considera que as eleições gerais e das assembleias provincias foram "pacíficas e ordeiras", apesar de alguns incidentes.

A chefe da missão da SADC, Oppah Muchinguri, pronunciou-se há instantes durante a reunião de apresentação das declarações das missões internacionais que decorre na cidade de Maputo.

10:48 Em Maputo, as missões internacionais de observação eleitoral preparam-se para divulgar as suas conclusões preliminares relativamente às sextas eleições de Moçambique.

10:45 O lider e candidato presidencial do partido Ação do Movimento Unido de Salvação Integral (AMUSI), Mário Albino, vai pronunciar-se sobre o sufrágio em conferência de imprensa por volta das 11:00. À DW África, Mário Albino não avança os pontos-chave da sua intervenção, mas afirma que "a conferência de imprensa será para dar a visão geral daquilo já foi processado da votação".

Mário Albino será assim o primeiro candidato presidencial a pronunciar-se publicamente sobre o pleito desde terça-feira (15.10).

10:35 De Quelimane, chega a notícia de mais um jornalista torturado e ameaçado. Zito Ossumane, diretor da Radio Chuabo FM, uma estação emissora privada que opera naquela cidade da província da Zambézia, acaba de denunciar ao correspondente da DW África, Sitói Lutxeque, que cidadãos desconhecidos invadiram a residência do jornalista Tomé Balança, que conduziu a emissão em direto no dia de votação, torturando-o e ameaçando-o de morte.

Zito Ossumane informa que o caso já foi denunciado às autoridades policiais e ao Instituto de Comunicação Social da África Austral em Moçambique (MISA-Moçambique).

10:25 Em Inhambane, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) informa que vai impugnar os resultados eleitorais. Segundo Joel Jeremias, chefe de gabinete do partido, o MDM está a tratar da inviabilização legal do sufrágio por causa das irregularidades registadas durante o processo da votação.

Segundo aquela fonte, foram transportados eleitores em viaturas do Estado param as assembleias de voto na província de Inhambane. Joel Jeremias acrescenta que mais de 30 delegados de candidaturas foram ainda impedidos de controlar o escrutínio, factos que segundo ele apenas beneficiam o partido no poder.

Na quarta-feira, o STAE divulgou os dados provisórios dos 14 distritos daquela província: num total de 140.111 votos válidos, Filipe Nyusi, da FRELIMO, segue na frente com 112.533 votos, seguido de Ossufo Momade, da RENAMO, com 20.138 votos, Daviz Simango, do MDM, com 6.310 votos, e Mário Albino, do AMUSI, com 1.130 votos.

Daviz Simango, líder do MDM

10:11 Dados fornecidos pelo STAE em Cabo Delgado sobre o apuramento ao nível do distrito de Palma indicam a vitória de Filipe Nyusi (FRELIMO) num total de 43 assembleias de voto. Nyusi segue assim na frente (9.092 votos), deixando para trás Ossufo Momade da RENAMO (4.627 votos), Daviz Simango do MDM (640 votos) e Mário Albino do AMUSI (125 votos).

Na eleição para a Assembleia da República já foram processadas 37 mesas: FRELIMO (5.976) segue também na frente. RENAMO reúne 3.230 votos, MDM 409 votos e AMUSI 92 votos.

Para a Assembleia Provincial, já foram apuradas 34 mesas, com os partidos a perfilarem-se por esta ordem: FRELIMO(6.551 votos), RENAMO (2.485 votos), MDM (401 votos) e PAHUMO (104 votos).

Já no distrito de Ancuabe, na eleição do Presidente da República, já foram processadas 39 assembleias de voto: na frente, sem surpresas, segue Filipe Nyusi da FRELIMO (6.641), seguido de Ossufo Momade da RENAMO (2.006), Davis Simango do MDM (418) e Mário Albino do AMUSI (66).

Para a assembleia provincial, a FRELIMO (6.006) também vence, com a RENAMO (1.921), MDM (345) e PAHUMO (82) nas posições seguintes quanto ao número de votos apurados.

09:48 Os governadores das províncias de Cabo Delgado, Júlio José Parruque, de Manica, Manuel Rodrigues, e de Niassa, Francisca Domingos Tomás, reassumiram os cargos. Estavam dispensados de funções no âmbito da campanha eleitoral. A notícia é confirmada hoje no Facebook pela Rádio Moçambique.

09:41 Segundo a Sala da Paz, os técnicos da RENAMO, principal partido da oposição, afetos ao STAE, bem como vogais da Comissão Distrital de Eleições, não vão continuar a acompanhar o apuramento distrital dos votos em Búzi, segundo ordens daquele partido. A informação é avançada por um técnico do STAE não identificado.

09:25 Esta manhã, a edição do Jornal Notícias escreve que os resultados do apuramento distrital dos votos das eleições gerais e das assembleias provinciais realizadas na terça-feira (15.10) deverão ser divulgados na sexta-feira (18.10).

Na notícia lê-se ainda que esta quinta-feira serão divulgadas em Maputo as conclusões preliminares das missões de observação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), da União Europeia (UE), da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), União Africana (UA) e do EISA.

09:18 Continua a aumentar a divulgação de casos de violência relacionados com o processo eleitoral. Segundo a palataforma "Sala da Paz", as províncias da Zambézia, Niassa, Nampula e Gaza apresentam os casos mais preocupantes.

São reportados casos de incêndios em salas de aula, uso de gás lacrimogénio, tiroteiros e muitas detenções.

09:00 No distrito de Cuamba, um dos maiores círculos eleitorais da província do Niassa, o processo de apuramento intermédio dos votos arranca apenas esta quinta-feira (17.10) segundo as autoridades eleitorais.

O atraso deve-se à demora na recolha das urnas nas assembleias de voto e a deficiências no transporte das equipas envolvidas no processo.

Dados preliminares avançados pelos órgãos eleitorais dão vantagem larga ao partido FRELIMO e ao seu candidato Filipe Nyusi naquela província. A RENAMO surge em segundo lugar e o MDM em terceira posição.

08:49 A Missão de Observação da União Europeia enviada às eleições em Moçambique deverá apresentar esta manhã às 12:30 horas a sua declaração preliminar relativamente às VI Eleições Gerais e III das Assembleias Provinciais da República de Moçambique.

08:34 Desde terça-feira (15.10), após o encerramento das urnas, decorre a contagem de votos nas 20.162 mesas em que os moçambicanos votaram para escolher o Presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.

A lei prevê que o anúncio oficial dos resultados seja feito pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) até dia 30, mas o apuramento de cada uma das 11 províncias deve ser conhecido dias antes.

07:40 O sufrágio em Moçambique é notícia também no conceituado jornal norte-americano "The New York Times". O diário destaca o facto de terem sido intercetados cidadãos com boletins de voto pré-votados fora das urnas em Moçambique no dia das eleições (15.10). O jornal escreve que esses boletins favoreciam a FRELIMO, o partido no poder.

07:31 Numa outra conta do CIP no Twitter, esta dedicada em exclusivo a assuntos relativos às sextas eleições gerais de Moçambique, aquela organização da sociedade civil partilha esta manhã as imagens da destruição de seis mesas de votação no posto administrativo de Maniamba, no distrito de Lago, na província do Niassa.

07:27 O Centro de Integridade Pública (CIP) escreveu ontem ao final do dia que a votação decorreu de forma ordeira e num âmbiente pacífico, apesar de mais de duas dezenas de ilícitos eleitorais registados.

07:10 As eleições em Moçambique continuam a ser capa de jornal naquele país. O jornal "A Verdade" titula esta quinta-feira (17.10) que a polícia admite o baleamento mortal de um civil no dia das eleições.

O jornal informa ainda que a Missão de Observação da União Europeia, coordenada por Sànchez Amor, não reporta a existência de ilícitos no processo eleitoral.

07:05 O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) denunciou um alegado caso de torutura contra um dos seus observadores. No Twitter, esta organização escreve que quando eram 4:00 horas da manhã de quarta-feira, o observador Dalton Mussaca foi torturado pela polícia em Quelimane, quando reportava um cenário de tiroteio e violência naquela cidade.

07:01 O candidato da FRELIMO às eleições presidenciais em Moçambique, Filipe Nyusi, foi o mais votado em Portugal, com 795 votos, partido que teve também maior número de votos para o parlamento, segundo dados da Embaixada daquele país em Lisboa.

De acordo com a informação, depois de apurados os resultados das 11 mesas de voto em que os moçambicanos recenseados e a residir em Portugal puderam votar, o candidato presidencial da RENAMO, principal partido da oposição em Moçambique, Ossufo Momade, foi o segundo mais votado com 153 votos. Já o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força parlamentar, Daviz Simango, obteve 131 votos.

A FRELIMO também conquistou a maioria dos votos - 725 - dos moçambicanos residentes em Portugal para o parlamento. A RENAMO surge como segundo partido mais votado com 226 votos, enquanto o MDM teve 136 votos dos imigrantes moçambicanos. Em Portugal, estavam aptos para votar nas eleições gerais do seu país 1.819 moçambicanos.

07:00 Continua hoje o apuramento dos votos em Moçambique. Um total de 13,1 milhões de eleitores foram chamados às urnas na terça-feira (15.10) para escolher o Presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias. As sextas eleições gerais de Moçambique contaram com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais, sendo que só os três partidos com assento parlamentar no país (FRELIMO, RENAMO e MDM) concorrem em todos os círculos eleitorais.

