A Bacia do Rovuma é uma área geográfica ao longo do rio Rovuma, no Norte de Moçambique, onde existem projetos de exploração de gás natural.

A Bacia do Rovuma é uma das regiões mais relevantes a nível mundial na exploração de gás natural. É uma área de 155.500 km² ao longo rio Rovuma, onde estão várias empresas estrangeiras com autorização para explorar recursos naturais. Foi lá que em 2010 ocorreram as maiores descobertas de gás natural das últimas décadas. A dimensão científica, económica e histórica desse evento colocou Moçambique entre um dos grandes produtores de gás natural e um dos maiores fornecedores de gás natural liquefeito do mundo.