Nuno de Noronha nasceu em Aveiro, Portugal, em janeiro de 1989. Nunca contrariou o seu gosto pela escrita, em particular pelo jornalismo, e em julho de 2010 licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto. Estudou também Jornalismo e Relações Internacionais, durante seis meses, ao abrigo do programa Erasmus na Universidade Complutense de Madrid.

É pós-graduado em Ciência Política e mestre em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa. Trabalha desde julho de 2013 na DW África.