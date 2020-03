Mais um caso de coronavírus em Cabo Verde

Covid-19: "Economias africanas sofrerão consequências dramáticas", diz economista Carlos Lopes

Angola terá crescimento negativo, Cabo Verde ficará muito perto do zero, Guiné-Bissau sem ajudas dos parceiros e Covid-19 levará economia de Moçambique ao tapete, segundo as previsões do economista Carlos Lopes. (23.03.2020)