Covid-19: Cabo Verde anuncia primeira morte

"O quadro clínico do paciente tinha vindo a agravar-se e teve o desfecho, o óbito, infelizmente, ontem [segunda-feira], às 23:00", anunciou o ministro da Saúde Arlindo do Rosário, recordando que o turista de nacionalidade inglesa estava internado desde o dia 19 de março.

"Em nome do povo de Cabo Verde, o Governo expressa os sentimentos de pesar aos familiares mas também ao povo inglês por essa perda", afirmou o ministro.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira (24.03), na Praia, Arlindo do Rosário explicou ainda que o acompanhante do turista inglês é outro dos casos confirmados da Covid-19 em Cabo Verde, que permanece "assintomático", juntamente com uma turista dos Países Baixos, que apresenta "um prognóstico reservado".

Cabo Verde em alerta por causa do coronavírus, mas sem laboratórios

Reforço das medidas de combate

O governante reafirmou que estão assim confirmados dois casos da doença em Cabo Verde, ambos detetados em diferentes hotéis da ilha da Boa Vista, que se encontra em quarentena, para conter a pandemia.

"Não temos neste momento mais nenhum caso confirmado", assegurou, garantindo que um dos casos suspeitos, o marido da turista dos Países Baixos que inspira cuidados, deu resultado negativo para Covid-19.

Destacou igualmente a importância de, nesta altura, os casos confirmados estarem concentrados na ilha da Boa Vista: "Vamos aproveitar essa janela de oportunidade para reforçar [as medidas preventivas de combate] em todas as ilhas". "Nós temos essa possibilidade de vencer", afirmou Arlindo do Rosário.

Para a ilha da Boa Vista já foram destacadas dezenas de militares, polícias, enfermeiros e elementos da proteção civil, para reforçar os trabalhos de prevenção e a quarentena.

Detidos por desobediência

Esta terça-feira, a Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde anunciou que deteve durante o fim de semana 11 pessoas em Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago, por desobediência às medidas para evitar propagação do novo coronavírus. O detidos vão ser apresentados ao tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

Moçambique em alerta para combater o coronavírus

Em comunicado, a PN cabo-verdiana informou que as detenções aconteceram no interior de bares, no bairro de São Bento, e que todos os detidos são de nacionalidade cabo-verdiana.

Para pôr em prática as medidas de contingência tomadas pelo Governo para evitar a propagação da Covid-19, a polícia informou que tem realizado várias ações de fiscalização, entre os quais o encerramento de restaurantes, bares e esplanadas que vinham funcionando fora das horas normais estabelecidas para o efeito.

As medidas restritivas anunciadas na semana passada pelo Governo incluem a realização de eventos públicos que reúnam número significativo de participantes, em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua natureza.

Os estabelecimentos de restauração, nomeadamente bares, restaurantes e esplanadas são proibidos de ter consumo em espaços abertos, devendo a lotação dos mesmos ser reduzida em 1/3 da sua capacidade.

Já o horário de funcionamento é até às 21:00 locais (22:00 em Lisboa), determinou o Governo, em despacho que prevê ainda o encerramento de todos os estabelecimentos de diversão noturna, nomeadamente discotecas e equiparados.