Liga Europa: Benfica e Sporting de Braga em grupos equilibrados

Realizou-se esta sexta-feira (02.10), em Nyon, Suíça, a cerimónia de sorteio da fase de grupos da Liga Europa 2020/21. O Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Braga são os representantes portugueses no arranque da Liga Europa. Às "águias" calharam em sorte no grupo D, com o Standar Liège, Glasgow Rangers e o Lech Poznan. Já os "arsenalistas" foram sorteados no grupo G, juntamente com o Leicester City, AEK Atenas e o Zorya Luhansk. Da Alemanha, o Bayer Leverkusen é o único representante.

A fase de grupos arranca no dia 22 de outubro e termina a 10 de dezembro. As seis jornadas serão realizadas às quintas-feiras e o sorteio dos 16 avos-de-final será a 26 de fevereiro de 2021. A final da Liga Europa 2020/21 está marcada para o dia 26 de maio de 2021, no Estádio Gdańsk, na Polónia.

Confira aqui os grupos e o calendário da Liga Europa 2020/21.

Fase de grupos

Jornada 1: 22 de outubro

Jornada 2: 29 de outubro

Jornada 3: 05 de novembro

Jornada 4: 26 de novembro

Jornada 5: 03 de dezembro

Jornada 6: 10 de dezembro

Grupo A: Roma / Young Boys / CFR Cluj / CSKA Sofia

Grupo B: Arsenal / Rapid Wien / Molde / Dundalk

Grupo C: Leverkusen / Slavia Praga / Apoel Beer-Sheva / Nice

Grupo D: Benfica / Standard Liège / Rangers / Lech Poznań

Grupo E: PSV Eindhoven / PAOK / Granada / Omonoia

Grupo F: Napoli / Real Sociedad / AZ Alkmaar / Rijeka

Grupo G: Braga / Leicester / AEK Athens / Zorya Luhansk

Grupo H: Celtic / Sparta Praha / AC Milan / LOSC Lille

Grupo I: Villarreal / Qarabağ / Maccabi / Tel-Aviv / Sivasspor

Grupo J: Tottenham / Ludogorets / LASK / Royal Antwerp

Grupo K: CSKA Moskva / Dinamo Zagreb / Feyenoord / Wolfsberg

Grupo L: Gent / Estrela Vermelha / Hoffenheim / Slovan Liberec

16 avos-de-final:

Sorteio: 14 de dezembro

Primeira mão: 18 de fevereiro

Segunda mão: 25 de fevereiro

Oitavos de final:

Sorteio: 26 de fevereiro

Primeira mão: 11 de março

Segunda mão: 18 de março

Quartos de final:

Sorteio: 19 de março

Primeira mão: 8 de abril

Segunda mão: 15 de abril

Meias-finais:

Primeira mão: 29 de abril

Segunda mão: 6 de maio

Final:

Estádio Gdańsk, Polónia: 26 de maio