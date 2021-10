Líderes do G20 prometem vacinar 70% da população mundial até 2022

Além de comprometerem-se em vacinar pelo menos 70% da população mundial até 2022, chefes de Estado ou governos do G20 também concordaram adotar um imposto mínimo global sobre as empresas, de pelo menos 15%.

O Presidente dos EUA Joe Biden (segundo, da esquerda para a direita), e o primeiro-ministro británico Boris Johnson, à esquerda, conversam com o Presidente turco Tayyip Erdogan, segundo à direita, no centro de conferências La Nuvola, durante a cimeira do G20 em Roma neste sábado (30.10).