O Vaticano ou Cidade do Vaticano é um estado cujo território consiste de um enclave dentro da cidade de Roma, capital de Itália. Trata-se igualmente de um Estado eclesiástico, governado pelo bispo de Roma, o Papa.

A Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano, é uma cidade-estado desde 1929. É a menor entidade territorial do mundo. A maior parte dos seus funcionários públicos são clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé e o local de residência do Papa.