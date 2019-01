Justiça sul-africana valida detenção de Manuel Chang

Em tribunal, a defesa de Manuel Chang questionou a legitimidade da detenção do ex-ministro das Finanças, dizendo que o mandado de prisão "não está em conformidade". Mas a justiça considerou que o mandado é legal e baseia-se no acordo de extradição entre os EUA e a África do Sul.

A defesa do ex-ministro também alegou que Manuel Chang tem estado a partilhar uma cela com cerca de 20 reclusos "indisciplinados e que fumam na cela", segundo relata o Centro de Integridade Pública (CIP). Esta noite, o deputado da FRELIMO será transferido para uma cela privada.

Manuel Chang foi detido em Joanesburgo a 29 de dezembro, a pedido dos Estados Unidos da América, que pedem a extradição do ex-governante.

De acordo com o jornal moçambicano "O País", na audição desta quarta-feira ficou claro que Tribunal não vê impedimentos para a extradição de Manuel Chang, referindo que falta apenas que a justiça norte-americana cumpra com as formalidades documentais para que tal aconteça.

Chang é acusado de ter recebido pelo menos um suborno de 5 milhões de dólares no âmbito de uma investigação relacionada com as chamadas "dívidas ocultas", empréstimos a três empresas públicas moçambicanas, sem o aval do Parlamento ou dos parceiros internacionais.

Neste processo, foram constituídos 18 arguidos em Moçambique, indiciados da prática de crimes de abuso de cargo ou função, abuso de confiança, peculato e branqueamento de capitais, no âmbito do processo.

(em atualização)