Justiça sul-africana nega pedido de Moçambique sobre Chang

O Supremo Tribunal de Recurso sul-africano rejeitou o pedido de autorização de recurso do Governo de Moçambique para recorrer contra a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para os Estados Unidos, no âmbito do processo das dívidas ocultas.

"O pedido de interposição de recurso é rejeitado com custas por não haver razoável perspetiva de êxito no recurso e não existir outra razão imperiosa para o julgamento do recurso", refere a ordem do Supremo Tribunal de Recurso sul-africano, citada pela agência de notícias Lusa.

Notícia em atualização