ProIndicus

Dívidas ocultas: Juiz diz que não há indícios de subornos nas contas de Nyusi e Guebuza

O juiz do caso das dívidas ocultas disse que as contas do Presidente Filipe Nyusi e do seu antecessor, Armando Guebuza, foram rastreadas, mas não há indícios de pagamentos da empresa Privinvest.