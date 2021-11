A empresa Mozambique Asset Management (MAM) tem como objeto social principal a atividade de reparações marítimas. É uma das três empresas responsáveis pelo escândalo das dívidas ocultas em 2016.

A MAM é detida pelo Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE), o serviço secreto de Moçambique. Em 2013 e 2014, o Governo moçambicano emprestou mais de 2 mil milhões de dólares americanos de bancos e credores internacionais para financiar três empresas públicas: EMATUM, Mozambique Asset Management (MAM) e ProIndicus. A dívida original da MAM foi de 535 milhões. Estas obrigações foram ocultadas pelo Governo do Presidente Armando Guebuza. Apenas em 2015 e 2016, ficou conhecido o volume real desta dívida. Doadores internacionais como a Alemanha e o Fundo Monetário Internacional (FMI) pediram uma auditoria internacional e independente. Por causa das suspeitas de corrupção, os doadores internacionais suspenderam a sua ajuda direta ao orçamento moçambicano. As comissões muito altas que a MAM pagou ao banco russo VTB, que conduziu a operação dos créditos da empresa no mercado financeira, foram severamente criticadas.