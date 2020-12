Inhambane é a província moçambicana mais exposta à Covid-19

Enquanto Maxixe tem 5,2% de exposição, Massinga tem 7,4%, segundo o inquérito epidemiológico realizado nestes dois municípios, entre novembro e dezembro. O Comité Operativo de Emergência em Inhambane e o Instituto Nacional de Saúde concluíram que estas regiões apresentam a maior taxa de transmissão do novo coronavírus em Moçambique.

Sérgio Chicumbe, diretor de inquéritos e observação de saúde no Instituto Nacional de Saúde, considera que os dados são preocupantes e que é preciso melhorar os esforços de prevenção. "É das sero-prevalências mais altas em comparação com outros locais onde o inquérito já foi realizado, portanto isso prova que temos de redobrar esforços para prevenção da transmissão", recomenda.

Leonardo Cumbane, residente em Maxixe, defende que é preciso aconselhar as pessoas a cumprirem as medidas de prevenção, porque muitos não usam máscaras em lugares públicos. "Vejo a maior parte das pessoas sem máscaras, isso quer dizer qeu o número pode vir a subir. Com o uso de máscara estaríamos a reduzir ou a prevenir", diz.

Visitantes da África do Sul causam preocupação

Durante esta quadra festiva chegam à província muitos concidadãos da vizinha África do Sul, facto que poderá agravar a transmissão comunitária da Covid-19. O país regista uma das maiores taxas de infeção da Covid-19 em África e mais recentemente registou casos de uma nova variante da doença, considerada mais transmissível e com carga viral mais alta.

Autoridades querem "redobrar esforços para prevenção da transmissão"

José Fanheiro, residente de Inhambane, pede às autoridades da saúde mais rigor no controlo dos movimentos das pessoas e o cumprimento das medidas de prevenção. "Não estão a cumprir com a orientação das autoridades de saúde, que estão a controlar o movimento e os casos que possivelmente podem acontecer", afirma.

As forças de defesa e segurança apresentam maior taxa de exposição à Covid-19, seguidos pelos comerciantes e vendedores de mercados. Já as famílias nas comunidades são as que registam a taxa mais baixa de exposição.

Segundo o diretor de inquéritos e observação de saúde no Instituto Nacional de Saúde, a maior parte das pessoas inquiridas "são assintomáticas".

Ludmilia Maguni, secretária de Estado em Inhambane, mostra-se preocupada com os jovens que não estão a cumprir as recomendações de prevenção, como ficar em casa e sair apenas quando necessário. Por isso, recomenda: "Estamos a falar dos jovens, principalmente da nossa província que fiquem em casa."