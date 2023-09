Guirassy, o artilheiro da Bundesliga com oito golos históricos

No jogo mais aguardado da jornada, o Bayern não foi além de um empate diante do Leverkusen. Goretzka parecia ser o herói do jogo com o 2-1 tardio, mas o empate tardio com um pênalti de Palácios fez os convidados comemorarem novamente. No final ficou 2 a 2, o que reflete muito bem o desenrolar do jogo. Leverkusen lidera a Bundesliga com 10 pontos, seguido do Bayern, com os mesmos pontos.