Euro2020: Alemanha, Portugal e França no grupo da morte

Os grupos ainda não estão completos, porque falta conhecer as seleções que se vão apurar nos jogos de play-off, mas o sorteio realizado no sábado (30.11) confirmou duelos de gigantes da Europa na fase de grupos do campeonato europeu das seleções, que decorrerá de junho a julho, em 12 cidades de 12 países. O estádio Olímpio de Roma, em Itália, vai receber o jogo da abertura, entre Turquia - Itália, a 12 de junho de 2020. Ao todo, 24 seleções vão disputar o Euro.

O grupo F entra em ação no dia 16 de junho, com Portugal a defrontar, em Budapeste, a seleção que sairá do play-off e, em Munique, está agendado um escaldante França - Alemanha.

Duelos de titãs no F

O grande duelo está reservado para 20 de junho, em Munique, na Alemanha, quando se encaram Portugal - Alemanha, para o segundo jogo do grupo F. Antes desta partida, a França vai defrontar, em Budapeste, um adversário ainda por conhecer após concluídos jogos do play-off. Os jogos do F realizam-se em simultâneo entre Munique e Budapeste.

Joachim Löw, selecionador da Alemanha na gala de sorteio

A fechar a fase de grupos, o sorteio ditou uma reedição da final do Euro 2016, com um Portugal - França, em Budapeste, no dia 24 de junho. As seleções da Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia disputam uma vaga no grupo F através do play-off.

Alemanha quer vincar o estatuto

A Alemanha, com uma seleção bastante jovem e à procura da sua identidade no mundo de futebol, terá o grande desafio de manter a performance da fase de qualificação para o europeu do próximo ano. Nos jogos de apuramento referentes ao grupo C, os germânicos não deixaram dúvidas quanto a essa fome de dominar a Europa do futebol. Em 8 jogos, tiveram 7 vitórias, 0 empates, 30 golos marcados e apenas 7 sofridos. O jogador do Bayern Munique Sergy Gnabry foi o melhor marcador da seleção alemã, com 8 golos. A Alemanha, que encantou os europeus de 1972, 1980 e 1996, caiu nas meias-finais do Euro 2016 aos pés de França, quando perdeu 0-2.

No banco de suplentes ainda está o selecionador Joachim Löw, que assume o comando técnico desde 2006 e conquistou o Mundial de 2014. Tony Kroos e Manuel Neuer são dos poucos sobreviventes da seleção que foi campeã do mundo no Brasil. Kai Havertz, jogador de 22 anos, é uma das novas estrelas da seleção alemã.

Grupo F reserva grandes duelos europeus

Histórico: a fase final do próximo verão será a 26ª presença consecutiva da Alemanha num grande torneio das seleções, Mundial ou Euro, segundo dados da UEFA.

Ronaldo carrega Portugal às costas

A seleção portuguesa de futebol, aos pés do melhor de mundo, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, teve em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 22 golos e sofreu 6, durante a fase qualificação para o Euro2020, no grupo B. O melhor marcador foi o jogador mais temível do mundo, CR7, com 11 golos. Portugal é campeão de Europa em título, graças à conquista de 2016. Ronaldo é a principal referência das quinas, mas também a jovem promessa João Félix, do Atlético de Madrid e Bernardo Silva, jogador do Manchester City, são duas jóias portuguesas prontas para brilharem na montra do futebol europeu em 2020.

O selecionador Fernando Santos, que pegou na equipa em setembro de 2014, sofreu a sua primeira derrota nas competições europeias em outubro, diante da Ucrânia. As duas anteriores derrotas foram em Mundiais.

Campeão do Mundo e finalista derrotado em 2016

A França foi a finalista derrotada do Euro de 2016, que organizou nas terras gaulesas. Vem também de um bom resultado na fase de qualificação, com Oliver Giroud a liderar no ataque com 6 golos marcados. A França fez 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e uma derrota. Os campeões europeus em 1984 e 2000 perderam a grande final em casa diante de Portugal em 2016, por 0-1. Os gauleses mantêm desde 2012 a confiança no selecionador Didier Deschamps, que os conduziu ao título de campeões em 2018. Com uma equipa de luxo, Deschamps pode ganhar o segundo título internacional na carreira em 2020.

Final do Euro2016

França vai participar na sua décima terceira fase final consecutiva de uma grande competição. Não falha qualquer torneio desde o Euro'96 e chegou a cinco finais nessa série, tendo vencido três delas. Portanto, os dados não mentem: o grupo F do Euro2020 será bem renhido entre as três grandes seleções da Europa.

A final do Euro2020 está agendada para o dia 12 de julho, no estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Aliás, Wembley vai ainda receber jogos da fase de grupos e nos oitavos-de-final, para além das meias-finais.