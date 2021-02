Daviz Simango poderá ter alta médica "a qualquer altura"

"Falei há pouco com a família e as notícias são excelentes, o presidente está com um quadro clínico promissor e poderá ter alta a qualquer altura", disse esta segunda-feira (15.02) à agência de notícias Lusa o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Sande Carmona.

Todos os órgãos do partido e o Conselho Municipal da Beira, no centro do país, estão a funcionar normalmente e está fora de hipótese pensar em substituir o líder. "Está tudo a funcionar dentro dos carris e está fora de hipótese pensar em substituir o presidente, porque ele vai retomar a sua vida normal a qualquer altura", assegurou o porta-voz do MDM.

O presidente do terceiro partido moçambicano foi transferido na noite de sábado (13.02), da cidade da Beira para uma unidade de saúde da África do Sul devido a um problema de saúde súbito.

"Quadro clínico estável"

O chefe da bancada do MDM na Assembleia da República e irmão do político, Lutero Simango, disse à Lusa que Daviz Simango tem "um quadro clínico estável", sem, no entanto, especificar a causa do problema.

Citado pelo jornal "O País", Lutero Simango explicou que o mal-estar do dirigente já tnha começado há uma semana. "Na sexta-feira (12.02), o seu quadro não estava muito bom, embora no sábado (13.02) ao fim da tarde já mostrava alguns sinais de melhoria e por uma questão de precaução decidiu-se pelo seu evacuamento para a África do Sul", disse o irmão de Daviz Simango, que cumpre o quarto mandato consecutivo como edil da Beira.

O candidato a Presidente da República nas últimas eleições estava a gozar uma semana de férias, que não pode tirar em janeiro, devido às intempéries que assolaram a cidade da Beira.

A esposa de Simango fez um teste à Covid-19 com resultado positivo na última semana, disse fonte familiar disse à Lusa. O próprio edil da Beira também já fez um teste, mas desconhece-se o resultado, acrescentou a mesma fonte.