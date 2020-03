Covid-19: UEFA adia campeonato europeu de 2020 para 2021

O campeonato da Europa de futebol, que deveria começar a 12 de junho, em Roma, Itália, ficou adiado para 2021 devido à pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17.03) pela Federação Norueguesa de Futebol, através de uma publicação nas redes sociais, no final de uma reunião realizada pela UEFA através da videoconferência com as federações, clubes e sindicatos.

As novas datas previstas para a realização da competição continental de futebol são de 11 de junho a 11 de julho de 2021, de acordo com a Federação Norueguesa de Futebol. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, foi o anfitrião das videoconferências com as associações membros, a ECA, as ligas europeias e sindicato dos jogadores FIFPRO. A maioria das ligas foi para a conferência a favor de um adiamento de Euro 2020, o que as ajudaria a prolongar as suas épocas.

A Liga das Nações da UEFA e o Campeonato Europeu de Sub-21 foram também agendados para o próximo verão.

Euro adiado para 2021

Os membros da UEFA estavam também a discutir como proceder com a Liga dos Campeões, o principal torneio de clubes do continente, e a Europa Liga. Quatro jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões e oito jogos da Liga Europa foram adiados esta semana. Duas partidas da primeira etapa do Sevilla e da Internazionale de Milão foram canceladas na última semana.

Para assinalar os 60 anos do campeonato europeu, a UEFA tinha agendado que o Euro 2020 decorresse de 12 de junho a 12 de julho em 12 cidades de 12 países da Europa. Ao todo, 24 seleções participariam do torneio, que seria aberto em Roma, na Itália, e continuaria com jogos também em Munique, Amesterdão, Copenhaga, Bilbao, São Petersburgo, Bucareste, Budapeste, Baku, Glasgow, Dublin e Londres.

O Comité Executivo da UEFA, que ainda se vai reunir hoje, após encontros com representantes de federações, ligas, clubes e jogadores, ainda não divulgou qualquer informação relativamente ao adiamento do Euro2020.

Copa América de futebol adiada para 2021

A Copa América foi também adiada para o verão de 2021 devido à pandemia de Covid-19, anunciou a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL). Estava previsto que a competição decorresse entre 12 de junho e 12 de julho deste ano, na Colômbia e na Argentina, mas a CONMEBOL decidiu adiar a Copa América para as datas de 11 de junho a 11 de julho de 2021.

“É uma medida extraordinária para uma situação inesperada e, portanto, responde à necessidade fundamental de evitar uma evolução exponencial do vírus, já presente em todos os países das associações que são membros da Confederação. Para a CONMEBOL não foi fácil tomar esta decisão, mas devemos sempre proteger a saúde de nossos atletas e de todos os agentes que fazem parte da grande família do futebol sul-americano”, refere Alejandro Domínguez, presidente do organismo, em comunicado.