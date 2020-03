Covid-19: DFL suspende Bundesliga

Agora é oficial. A Liga Alemã de Futebol (DFL) suspendeu, com efeitos imediatos, toda a competição da Bundesliga. Em causa está a propagação da Covid-19, considerada pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde, no território alemão. Acresce ainda que há já casos confirmados do novo coronavírus, com o exemplo de dois jogadores do Hannover 96, que milita na 2ª divisão do futebol alemão.

Num comunicado, divulgado esta sexta-feira (13.02), a DFL refere que tem como objetivo terminar o campeonato alemão até ao verão, pois o "fim precoce da temporada poderia ameaçar a existência de alguns clubes".

"Diante da dinâmica do dia de hoje, com novas infeções e casos suspeitos de Covid-19 dentro da Bundesliga e da 2ª Bundesliga, o Comité Executivo da DFL, decidiu, a curto prazo, adiar a 26ª jornada, que originalmente começaria hoje, em ambas as ligas. Além disso, a comissão recomendará, como planeado, que a assembleia-geral dos clubes profissionais, que será realizada na próxima segunda-feira [16.03], continue com a suspensão das operações dos jogos até dia 2 de abril - ou seja, incluindo o intervalo das datas dos jogos internacionais de seleções", refere o comunicado.

O contexto imediato é, entre outras coisas, que, durante esta sexta-feira, surgiram suspeitas de infeção por coronavírus em vários clubes e não podem ser descartadas outras infeções. Na 2ª Bundesliga, após a equipa profissional do Hannover 96 ter testado positivo em dois jogadores, as autoridades sanitárias locais também ordenaram uma quarentena doméstica para toda a equipa do FC Nürnberg.

Os clubes poderão decidir sobre outros passos durante o intervalo entre os jogos internacionais, entre todos os clubes, levando em consideração os últimos desenvolvimentos, por exemplo, no que diz respeito ao calendário de jogos internacionais.