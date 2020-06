Covid-19: África do Sul alivia restrições e reabre economia

A África do Sul começou esta segunda-feira a reabrir a sua economia, excetuando os setores considerados de "risco" neste que é o país africano mais afetado pela covid-19 e que teve um crescimento acentuado de infeções nos últimos dias.africano mais afetado pela covid-19 e que teve um crescimento acentuado de infeções nos últimos dias.

Após mais de dois meses de fortes restrições, com uma pequena flexibilização em maio, o país está a dar uma pausa à economia, cujos serviços mínimos desencadearam a destruição de empregos e a insegurança alimentar.

Seguindo os protocolos de medidas adequadas de distância e higiene, as empresas sul-africanas podem voltar a operar a partir de hoje, com exceção dos setores considerados de risco, como o turismo, salões de beleza ou restauração (aberto apenas para recolha de alimentos ou entrega ao domicílio).

Aviso na entrada desta escola, na Cidade do Cabo, deixa claro a obrigatoriedade do uso de máscaras na instituição

Fronteiras e escolas

As fronteiras permanecerão fechadas e o espaço aéreo será reaberto apenas para os voos domésticos com fins comerciais. O país está a aliviar algumas restrições, mas as autoridades estão a ser questionadas, já que são mais de 32 mil infetados e 683 mortes registadas na África do Sul.

Como algumas escolas não estavam preparadas, havendo elevado risco para os alunos, no final deste domingo (31.05), a ministra da Educação, Angelina Motshekga, anunciou o adiamento da volta às aulas para 8 de junho para os alunos da 7ª a 12ª séries.

Assistir ao vídeo 03:11 Compartilhar Covid-19: Bebidas alcoólicas proibidas na África do Sul Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3crCH Covid-19: Bebidas alcoólicas proibidas na África do Sul

Venda de bebidas

A partir de segunda-feira (01.06), a África do Sul também voltou a permitir a venda de álcool, após uma proibição de pouco mais de dois meses.

Isto resultou em longas filas desde o início da manhã à porta dos supermercados e das lojas de bebidas, com imagens preocupantes devido à falta de distância de segurança entre os clientes.

A venda de tabaco continua proibida durante esta fase do desconfinamento, uma medida que o Governo sul-africano justifica com a necessidade de proteger a saúde dos cidadãos, apesar das ameaças das empresas tabaqueiras de recorrerem aos tribunais.