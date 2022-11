Catar 2022: Ronaldo lidera Portugal rumo ao sonho Mundial

O selecionador português Fernando Santos anunciou os 26 convocados da equipa portuguesa para a fase final do Mundial 2022.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Silva, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro;

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Vitinha e William Carvalho;

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix, Ramos, Rafael Leão e Ricardo Horta.

Portugal está no grupo H, juntamente com o Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A seleção das "quinas" nunca venceu um campeonato do mundo. O melhor que conseguiu foi um 3º lugar no Mundial de 1966, em Inglaterra.