Caso Manuel Chang novamente adiado

O tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, voltou a adiar uma decisão sobre o caso do antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang.

O ex-governante é acusado de crimes financeiros e foi detido na África do Sul a 29 de dezembro na sequência de um mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América.

A razão para o adiamento do caso prende-se com um novo pedido de extradição, datado de 10 de janeiro, que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique fez chegar à África do Sul.

Segundo o correspondente da DW África, Milton Maluleque, os advogados de defesa de Manuel Chang desistiram de um pedido de caução para a libertação do antigo ministro, esperando a resposta deste novo pedido.

Na quinta-feira (17.01), Rudi Krause, o principal advogado da defesa sul-africana do ex-ministro das Finanças disse à agência de notícias Lusa que "houve um desenvolvimento na semana passada, em que as autoridades moçambicanas pediram também a transferência de Manuel Chang para a República de Moçambique e por isso será interessante ver como é que as autoridades sul-africanas vão reagir, uma vez que receberam dois pedidos de dois Estados para a extradição de Chang".

A 9 de janeiro, o tribunal de Joanesburgo validou a detenção de Manuel Chang na África do Sul.

