O Borussia Dortmund continua invícto no ano civil de 2024. Em seis partidas (18 pontos possíveis), venceu 14 pontos, frutos de quatros vitórias e dois empates. Neste sábado empatou fora de casa por uma bola frente ao Wolfsburg. Com este resultado o BVB continua firme na 4ª posição da Bundesliga com 41 pontos.