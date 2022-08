Hertha Berlim 0-1 Borussia Dortmund

Anthony Modeste, transferido do Colônia às pressas para substituir Sébastien Haller, acometido com um cancro, marcou o golo solitário que garantiu a recuperação do Dortmund, após a fatídica derrota nos acréscimos frente ao Werder Bremen na jornada passada. Para os adeptos do Hertha será mais uma temporada com desprazeres e sufoco – e que pode terminar com o gosto amargo do rebaixamento.