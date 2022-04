Bundesliga | Jornada 28: RB Leipzig dá "tratamento" ao Dortmund como nunca se viu

Borussia Dortmund 1-4 RB Leipzig

Foi um tratado de futebol no Signal Iduna Park. Aos 30 minutos da primeira parte, o Leipzig vencia por 0-2, com bis de Konrad Laimer. Já na segunda parte, dois momentos sublimes de futebol. Aos 58 minutos, troca de bola entre os jogadores do Leipzig dentro da área do Dortmund, Laimer toca de calcanhar e Nkunku faz o 0-3. Malen ainda reduziu aos 84. Mas, aos 86 minutos, Dani Olmo gelou o estádio!