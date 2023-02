Bundesliga | Jornada 22: Com golo antológico, Schalke 04 volta a vencer após meses

Partida movimentada, muito boa de ser assistida. Apesar do placar magro, houve muitas chances claras de golo. Com a vitória, o Dortmund assumiu a liderança provisória da Bundesliga – ao menos por uma noite – e promete deixar a disputa pelo título acirrada. O golo solitário foi marcado por Julian Brandt. Ele desviou de cabeça um tiro livre cobrado por Marco Reus, ainda no primeiro.