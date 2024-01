Sorte de campeão? Aos 4 minutos de compensação, praticamente no ataque derradeiro da partida, Exequiel Palacios marcou o golo solitário da partida. Vitória importantíssima de um Leverkusen que sentiu as ausências do lesionado Victor Boniface, além de Tapsoba, Adli e Kossounou – todos no CAN 2024 – e que mantém a equipa comandada por Xabi Alonso com 4 pontos de vantagem frente ao Bayern de Munique.