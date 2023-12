O Leipzig venceu o Heidenheim por 2-1, com golos de Lois Openda e Yussuf Poulsen, que fizeram com que a equipa da casa ultrapassasse o Borussia Dortmund e ficasse em quarto lugar na tabela. O Leipzig assumiu a liderança na marcação de uma grande penalidade, com Openda a marcar e a converter o seu 10º golo em 13 jogos do campeonato esta época. Poulsen fez o 2-0.