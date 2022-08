Colónia 3 – 1 Schalke

Quis o destino que o Colónia apadrinhasse o regresso do Schalke 04 à alta roda do futebol alemão. Mas o "maldito" padrinho não esteve com contemplações e bateu o "afilhado" de ocasião por 3-1. Assim, o Colónia inicia a época com o pé direito contra um Schalke que parece ainda estar assombrado com os maus resultados da época 2019/20.