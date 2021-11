Colónia 6-1 Bayern Munique 1965/66

Já em época natalícia de 1965, na Bundesliga, o Colónia alcançou uma das maiores vitórias na história do clube. O Bayern ainda não era a máquina que viria a ser nas décadas seguintes, mas uma goleada é sempre uma goleada. Até porque do outro lado estava Beckenbauer e Gerd Muller, as maiores lendas do futebol alemão e mundial.