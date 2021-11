O Muro de Berlim, em alemão “Berliner Mauer”, foi uma barreira física construída pela República Democrática Alemã (RDA) durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental, separando-a da Alemanha Oriental.

Este muro, além de dividir a cidade de Berlim, simbolizou durante anos a fio a divisão de dois blocos: a República Federal da Alemanha (RFA), apoiada pelos países capitalistas, e a República Democrática Alemã (RDA), constituída pelos países sob jugo do regime soviético. O muro começou a ser construído a 13 de agosto de 1961, tendo atingido os 155 quilómetros de comprimento. A construção era patrulhada por militares da Alemanha Soviética com ordens para matar os que tentassem a passagem para o lado capitalista. Durante uma onda revolucionária de libertação ao comando de Moscovo, o governo da Alemanha Oriental anunciou a 9 de novembro de 1989 a queda do Muro. Nessa mesma noite, milhares de pessoas subiram à construção em clima de apoteose pelo fim da cisão de Berlim.