Barcelona: Treinador Quique Setién despedido

Não é uma surpresa: Quique Setién já não é treinador do Barcelona. O técnico de 61 anos foi esta segunda-feira afastado do cargo, na primeira medida da Direção liderada por Josep Maria Bartomeu tendo em vista uma "ampla reestruturação" do plantel principal.

Em comunicado, o clube catalão informa que o novo treinador será anunciado "nos próximos dias", passando por ele e pela atual direção técnica todas as decisões relativas ao plantel para 2020/2021.

Contratado a 13 de janeiro, Setién orientou os blaugrana em 25 jogos, tendo somado 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, a última das quais diante do Bayern, por 2-8, a maior derrota europeia na história do Barcelona e que resultou na eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões. No comando dos "culés", Setién somou 25 jogos, conseguindo 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Desde 2007/08 que o Barcelona não terminava sem a conquista de qualquer troféu numa temporada.