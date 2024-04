África Austral atingida por surto mortal de cólera

Zâmbia, Zimbabwe e Malawi encontram-se no epicentro do surto de cólera mais mortal da década na África Austral. Os stocks de vacinas para limitar a propagação da doença estão esgotados.

Mais de 1.000 pessoas sucumbiram à cólera, enquanto dezenas de milhares em toda a África foram infetadas numa série de surtos mortais de cólera desde o início de 2024. Os países mais afetados são a República Democrática do Congo, Moçambique, Zimbabwe, Zâmbia e Etiópia. A Zâmbia está a ser atingida pelo seu pior surto de sempre, com mais de 740 mortes por cólera registadas desde o início das chuvas sazonais em outubro de 2023.

A doença bacteriana altamente contagiosa pode causar diarreia grave e desidratação dentro de horas após a infeção. Quando as pessoas são tratadas rapidamente, menos de 1% morre. Mas a taxa de mortalidade na Zâmbia, um dos países mais pobres do mundo, é superior a 3%.

Como se propaga a cólera?

Ossurtos de cólera frequentemente ocorrem em áreas atingidas por desastres ou em comunidades mais pobres que carecem de água potável segura e saneamento adequado. Aqueles que dependem de água não tratada de rios e lagoas ou vivem em bairros de lata e campos de refugiados estão particularmente em risco. Isto acontece porque a bactéria Vibrio cholerae, que causa a cólera, é excretada nas fezes do hospedeiro infetado, espalhando-se rapidamente se entrar em alimentos ou abastecimentos de água.

"Imaginem uma casa onde a casa de banho está bastante próxima do local onde as pessoas vão buscar água; há uma transmissão de contaminação entre as casas de banho e a água que as pessoas bebem", explicou o epidemiologista Yap Boum, diretor do Instituto Pasteur de Bangui, uma fundação de investigação sem fins lucrativos na República Centro-Africana (RCA).

"E depois em ambientes como campos de refugiados, onde há uma concentração de pessoas, a água que está a ser usada está altamente contaminada", acrescentou.

O início da estação das chuvas na Zâmbia levou ao aumento de casos de cólera Foto: Namukolo Siyumbwa/REUTERS

O que está a alimentar os atuais surtos de cólera em África?

Existem várias razões para o surto simultâneo de cólera na África Austral, disse o epidemiologista Boum. "A cólera é um indicador de desigualdade, afetando principalmente países expostos a conflitos, insegurança e pobreza", disse. Esses fatores estão presentes em cada uma das nações africanas que atualmente enfrentam surtos de cólera. Outro fator são as alterações climáticas.

"As inundações cada vez mais frequentes e mais severas associadas às alterações climáticas também têm impacto [nos surtos de cólera]", escreveu a especialista em gestão de água Anja du Plessis, professora associada da Universidade da África do Sul, em resposta a questões da DW.

E a vacina contra a cólera?

Para piorar as coisas, os stocks da única vacina disponível contra a cólera estão vazios devido à crescente procura. Apenas um fabricante, sediado na Coreia do Sul, produz atualmente uma vacina oral contra a cólera. Está a produzir 700.000 doses por semana, mas a procura é quatro vezes maior do que a oferta, de acordo com a Médicos Sem Fronteiras (MSF). isso apesar da recomendação do Grupo Internacional de Coordenação (GIC) sobre a Disponibilização de Vacinas em outubro de 2022 para substituir o regime de duas doses por uma única dose da vacina contra a cólera na tentativa de preservar os stocks.

Ao contrário das vacinações infantis de rotina, as vacinas contra a cólera são produzidas com base nas "necessidades", disse Edina Amponsah-Dacosta, especialista em vacinas do Initiative Vacinas para África, sediado na Universidade de Cape Town, na África do Sul. "Tendemos a usar vacinas contra a cólera para programas de vacinação em massa sempre que temos surtos - para controlar o surto da doença. Isso significa que tendemos a produzir uma quantidade limitada para um número limitado de países."

A procura pela vacina contra a cólera excede em muito a oferta Foto: Jekesai Njikizana/AFP

As vacinas são a solução para conter a cólera?

A última década viu um aumento maciço na produção de vacinas contra a cólera, passando de cerca de 2 milhões de doses em 2013 para 36 milhões em 2022. Mas ainda não é suficiente para acompanhar a atual e sem precedentes onda de casos globais de cólera. "Se a cólera estivesse a afetar de forma semelhante os países ocidentais, acredito que teríamos a maior quantidade de vacina disponível, mas esse não é o caso", disse Boum, que anteriormente chefiou o braço de pesquisa da MSF, o Epicentre. Ao mesmo tempo, todos os especialistas entrevistados para este artigo alertaram que as vacinas nunca serão a solução milagrosa que irá conter a propagação da cólera na África Austral. Em vez disso, uma vacina é apenas uma das muitas ferramentas para ajudar a combater a doença. Outras incluem melhorar a comunicação de saúde comunitária sobre a fervura da água e práticas de higiene adequadas, como lavar as mãos, fornecer fontes de água seguras e confiáveis e aumentar os testes e monitorização da qualidade da água.

Porque não está África a produzir a sua própria vacina contra a cólera?

Em 2022, a empresa sul-africana Biovac assinou um contrato de licenciamento para fabricar vacinas orais contra a cólera num acordo elogiado por especialistas internacionais em saúde. No entanto, as vacinas da Biovac não podem ser usadas para conter os surtos atuais porque a produção não está agendada para começar antes de 2026. Ter um fabricante regional é um passo importante na direção certa, afirmam tanto Yap Boum como Edina Amponsah-Dacosta. "As doenças não são priorizadas da mesma forma em todas as partes do mundo," disse a vacinologista Amponsah-Dacosta à DW. "Com a cólera, temos apenas um fabricante com interesse global limitado numa doença como esta. Isso cria a situação que estamos a ver agora em termos do esgotamento do stock."