O Lago Niassa, também designado por Lago Malawi, é um dos Grandes Lagos africanos e está localizado no Vale do Rift, entre o Malawi, a Tanzânia e Moçambique.

O lago tem 560 km de comprimento, 80 km de largura máxima e uma profundidade máxima de 700 metros. Tem uma área estimada de 31 mil quilómetros quadrados, dos quais 6.400 são território moçambicano. O Parque Nacional do Lago Malawi, no sul do Malawi, abrangendo a extremidade sul do lago, uma dúzia de ilhas, uma região de reserva florestal e uma zona aquática, foi inscrito pela UNESCO em 1984 na lista de locais Património da Humanidade. O Governo de Moçambique decretou em 2011 a criação da Reserva parcial do Lago Niassa, incluindo a aprovação da proposta do lago como um sítio Ramsar. A Convenção de Ramsar - Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional - é o primeiro tratado intergovernamental de cooperação internacional para a conservação e sustentabilidade das chamadas "Zonas Húmidas".