Somaliya ta dauki hankalin jaridun Jamus

Jaridar Berliner Zeitung ta ci gaba da cewa dakarun na musamman na Nijar sun taho a cikin sabbin motoci masu sulke, nan take suka fara kai farmaki, inda suka tsare mutanen bakwai a tsanake, suka tura bangon wani gida zuwa wani matatakala, suka hau daki bayan daki a wani wurin horo. Wasu harsasai marasa tushe sun fito, ihu sun ratsa bangon da babban sufeton Jamus Eberhard Zorn da kwamandan runduna ta musamman ta Nijar Birgediya Janar Moussa Salaou Barmou suka kafa a matsayin 'yan kallo. 'Yan Afirka da rundunar kundun bala na Jamus suka horar da su sun kuma nuna yadda za a kula da wanda ya samu rauni a tsakiyar fadan.

Ibrahim Traore na Burkina Faso

Sai jaridar Die Tageszeitung, wace ta yi labari kan sabon shugaban Burkina Faso, jaridar ta ce Burkina Faso na daya daga cikin kasashe mafi talauci a duniya. Awa Simporé tana zaune a wajen birnin Ouagadougou kuma ba ta san yadda za ta ciyar da 'ya'yanta tara ba. Ba su da sha'awar juyin mulkin da aka yi a baya-bayan nan. Ana kallon Shugaba Ibrahim Traoré a matsayin fitilar bege. Tutocin Rasha sun bace a titunan Ouagadougou, babban birnin Burkina Faso. Makonni hudu da suka gabata sun haifar da suka da yawa a Turai, musamman samari sun daga tutoci cikin fararen fata da shudi da ja a yayin zanga-zangar kuma suna daga murya da kakkausar murya "Rassha, Rasha, Rasha". Zanga-zangar ta biyo bayan hambarar da Paul-Henri Damiba, shugaban da ya hau karagar mulki a wani juyin mulki a karshen watan Janairu. Wani kyaftin mai suna Ibrahim Traoré ne ya gaje shi. Bayan korofin 'yan kasar na rashin gamsuwa da aikin sojoji masu mulki a lokacin.

Mutane da dama sun mutu a harin Mogadishu

Hare-hare a Somaliya sun yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100. Wannan shi ne sharhin jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung. Inda jaridar ta ci gaba da cewa bama-bamai biyu sun tashi a Mogadishu, nan take Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Daga inda aka kai harin, shugaban kasar Somaliya ya yi jawabi ga jama'a. Hassan Sheikh Mohamud ya ce, kasar na cikin yaki, kuma kamar yadda nake magana da ku, an fara yaki. Adireshin bidiyon da aka fitar ta shafin Twitter a safiyar Lahadi, ya na dauke da hotunan da ke nuna irin barnar da aka yi. Bama-baman biyu, wadanda suka tashi cikin sauri a wata mahadar jama'a a Mogadishu a ranar Asabar, sun lalata gidaje, motoci da kuma tituna. Adadin wadanda abin ya rutsa da su yana da muni, an yi maganar mutuwar sama da mutane dari da kuma wasu kusan dari uku da suka jikkata a yammacin Lahadin da ta gabata a yayin da ake kyautata zaton adadin zai ci gaba da karuwa. Kungiyoyin agaji sun yi kokarin gano wadanda suka tsira a karkashin baraguzan ginin, yayin da mutane da dama ke neman ‘yan uwansu a asibitocin babban birnin kasar.

Za mu je Sudan ta kudu inda jaridar Neue Zürcher Zeitung a labarinta ta ce, cin hanci da rashawa a Sudan ta Kudu an ce gwamnati ta karkatar da makudan kudade. A cikin watan Janairun 2016, al'amuran ban mamaki sun faru a wani asibiti a Juba babban birnin Sudan ta Kudu, marasa lafiya goma sun mutu saboda babu mai da za a iya sarrafa janareto. Likitocin ba su da wani zabi illa soke dukkan ayyukan da aka tsara yi. Lamarin ya kasance bala'i ba kawai a babban birnin kasar ba, kusan 'yan Sudan ta Kudu miliyan hudu ba su da damar samun ayyukan kiwon lafiya, kuma kowace cibiyoyin kiwon lafiya ta biyar ba ta da hanyar da za ta ba da tabbacin kulawa ta yau da kullum.